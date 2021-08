Eine Ära ist zu Ende: Birger-Daniel Grein hört auf

Stadtjugendring: Alexander Kirchhoff nun Vorsitzender

Wertheim 03.08.2021

Wechsel an der Spitze des Stadtjugendrings: Birger-Daniel Grein und der neue Vorsitzende Alexander Kirchhoff (rechts).

16 Jahre war er Mitglied im Vorstand des Wertheimer Stadtjugendrings (SJR), davon zwölf Jahre als erster Vorsitzender. In der jüngsten Vollversammlung im Juli trat er nicht mehr zur Wahl an.

Sein berufliches Engagement als freier Journalist lässt einen weiteren Einsatz nicht mehr zu. »Auch meine zeitlichen und persönlichen Ressourcen sind begrenzt«, erklärt Grein. Berufliche Termine wegen des Ehrenamts abzusagen, gehe nicht.

Arbeit im Verborgenen

Die Aufgaben als ehrenamtlicher Geschäftsführer des Stadtjugendrings waren ein Teil seiner administrativen Arbeit, die eher im Verborgenen erledigt wurde. Bekannt und beliebt ist Grein durch die Planung und Umsetzung von Ausflügen, Freizeiten und Exkursionen. Er hat Kurse geleitet, »Jugend forscht«-Projekte betreut, Paten und Betreuer ausgebildet, das Magazin »Forscherkids« erstellt und vieles mehr.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus wird deutlich, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. »Tausende« sagt er auf die Frage, wie viele Kinder wohl in den 16 Jahren an Veranstaltungen des Stadtjugendrings teilgenommen haben. Mehrere Generationen seien das gewesen.

Immer weniger Unterstützer

Die Arbeit beim Stadtjugendring habe ihm immer Spaß gemacht, obwohl die Zahl der Unterstützer im Laufe der Zeit kleiner geworden sei. Aber das gehe wohl allen Vereinen so, meint Grein. Es sollten sich wieder mehr Menschen engagieren und ihre Erfahrungen weitergeben, damit die Angebote des SJR weiter existieren können, wünscht sich der scheidende Vorsitzende. Bei Technik-Themen oder Firmenbesichtigungen könne er sich das gut vorstellen. Nach einem weiteren Engagement seinerseits im SJR gefragt gesteht Grein, dass er als Delegierter des Kanuclubs weiterhin in der Vollversammlung dabei sein wird.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich Birger-Daniel Grein um seine Nachfolge gekümmert und hat mit Alexander Kirchhoff einen in der Jugendarbeit erfahrenen Mann gefunden.

Der 51-Jährige arbeitet seit 2008 als Bezirksjugendreferent und lebt seitdem mit seiner Frau und drei Töchtern in Wertheim. Für den evangelischen Kirchenbezirk Wertheim ist er als Delegierter im SJR. Er sieht seinen Einsatz kritisch, ist er doch im Kreise der 40 ehrenamtlichen Mitglieder aus Vereinen und Verbänden, die rund 10 000 Mitglieder vertreten, der einzige Hauptamtliche.

»Ein Bruch«

»Es findet jetzt auf jeden Fall ein Bruch statt«, erläutert Kirchhoff und fügt hinzu: »Keiner kann das weiterführen wie Birger-Daniel Grein. Er kam auf etwa 500 Stunden im Jahr, was eine viertel Stelle bedeutet. Das kann ich neben meinem Vollzeitjob nicht leisten.« Das sei für den neuen Vorstand eine Kernaufgabe: Vereine und Verbände wieder mehr zusammen zu bringen.

Kirchhoff will auf mögliche Mitstreiter zugehen, Kontakte auffrischen, Gespräche führen und herausfinden, wie sie wieder motiviert werden können. Was brauchen sie an finanzieller Unterstützung, was könnte ein größeres Engagement lohnend machen, seien die Fragen, die es zu beantworten gelte, so Kirchhoff.

Erste Gespräche

Für das Sommerprogramm, die »Kinderkulturwochen«, gibt es schon erste Gespräche mit der Stadt und dem Jugendhaus, teilt Kirchhoff mit. Ziel könnte da sein, eine gemeinsame Angebotsplattform für Wertheim zu entwickeln, auf der ab 2022 alle Angebote der Sommerferien im Bereich der Stadt Wertheim zu finden sind.

Der Bereich der Forscherkids wird, solange sich niemand findet, der dies, auch in Teilen, weiterführen möchte, auf Eis gelegt.

Der Ausleihbereich für Spiele bleibt, die Ausleihe der Hüpfburgen ist zurzeit noch eingeschränkt, da Kinder auf Hüpfburgen in der Regel weder Abstand halten noch Maske tragen.

»Ferien für Entdecker« gibt es dieses Jahr wieder. Sieben Projekte laufen in den Sommerferien, zusätzlich ein Film pro Woche im Roxy-Kino. Coronabedingt läuft alles auf Sparflamme, weil auch Betreuer fehlen. Das weitere Programm des SJR ist aktuell noch offen.

bInfos und Kontakt: https://www.stadtjugendring-wertheim.de; vorsitzender@stadtjugendring-wertheim.de, Tel. 09342 38500

