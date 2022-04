Einbrecher touren durch die Wertheimer Altstadt

Sachschäden an Türen und Fenstern

Wertheim 21.04.2022 - 13:52 Uhr 3 Min.

Vom 12. April bis 14. April 2022 hat es in der Wertheimer Innenstadt mehrere Einbruchsversuche und einen erfolgreichen Einbruch gegeben. Besonders betroffen war mit drei Geschäften der Bereich beim Ebgelsbrunnen. Die Polizei sucht Zeugen. Bei den Einbruchsversuchen wurden Fenster und Türen beschädigt, darunter auch das erst vor vier Monaten neu eingebaute Schiebefenster an der Weinstube Grapes auf dem Marktplatz.

Erfolgreich war der Einbruch in der Metzgerei Müller in der Mühlenstraße. »Die Eingangstür wurde mit einem Schraubenzieher aufgehebelt«, berichtet Inhaber Oliver Müller im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Geld gestohlen

Im Laden selbst haben die Diebe Geld gestohlen. »Da die Sparkasse in der Altstadt keine Filiale mehr hat, hatten wir uns einen größeren Vorrat an Münzen angelegt«, so Müller. Dieser sei nun weg. Ebenso entwendet wurde das in der Filiale gelagerte Wechselgeld für die Filialen Wertheim und Wertheim-Mondfeld. Der Schaden durch den Diebstahl belaufe sich auf etwa 1000 Euro, an der Tür sei ein Schaden von 400 bis 500 Euro entstanden.

Inzwischen seien die Tür repariert und das Schloss ausgetauscht worden. Ein Austausch der Tür gegen eine Sicherheitstür mit Dreipunktschloss sei wegen des Denkmalschutzes des Hauses nicht möglich.

Vorsichtsmaßnahmen

Seit 2014 hat Müllers Metzgerei die Filiale in Wertheim. »Es war der erste Einbruch, den wir dort erlebten«, berichtet Müller. Dieser habe ihn vorsichtig gemacht. »Wir installieren jetzt Kameras für die Videoüberwachung und packen das Geld in einen Tresor«, kündigt er an.

Vom Einbruch habe er erfahren, als die Polizei vom Haustelefon des Ladens aus, bei ihm angerufen habe.

Später habe er über die Tageszeitung erfahren, dass eine Zeitungsausträgerin am frühen Morgen die aufgebrochene Eingangstür entdeckt und die Polizei verständigt habe.

Im Laden von Tabak Weine Schmidt gegenüber in der Rathausgasse hatte es im oben genannten Zeitraum einen vergeblichen Einbruchsversuch gegeben. Inhaberin Sonja Rempt erklärt, am Fenster seien Schnittspuren zu sehen gewesen. In den Laden gekommen seien die Täter nicht. »Dieser ist alarmgesichert, und auf diese Sicherung wird auch hingewiesen«, erklärt sie.

Die Sachschäden seien auf den Fensterbereich begrenzt. Zur Zeit des Vorbesitzers habe es schon Einbruchsversuche gegen, weiß sie.

Schaden am Fenster

Auch die Weinstube Grapes auf dem Marktplatz war von den Einbruchsversuchen betroffen. Inhaber Stefan Kempf berichtet vom Versuch der Täter, durch das neue Schiebefenster Richtung Marktplatz einzusteigen. »Es ist aber zum Glück nicht gelungen«, ist er erleichtert. Am Fenster gebe es nun leider deutliche Macken. »Das ist nicht so glücklich, wir haben es ja erst vor vier Monaten einbauen lassen«, sagt er.

Tür mit drei Schlössern

Das Grapes sei alarmgesichert, und es gibt eine Kameraüberwachung. »So kann ich relativ ruhig schlafen«, meint er abschließend.

Einen Einbruchsversuch hat es auch im Eis Café Boutique in der Rathausgasse neben dem Tabakhändler und somit gegenüber der Metzgerei gegeben. Inhaber Marco de Filippo erklärt, die Täter versuchten, mit einem Schraubenzieher die Eingangstür aufzuhebeln. »Dies misslang ihnen, da wir eine Tür mit drei Schlössern haben«, informiert er. Der Schaden an der Tür liege bei 200 bis 300 Euro.

»Es war das erste Mal in 22 Jahren, dass jemand bei uns Einbrechen wollte«, sagte er. De Filippo wünscht sich, dass die Polizei nachts verstärkt Streife in der Altstadt läuft.

Keine neuen Erkenntnisse

Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte das Polizeipräsidium Heilbronn, bisher gebe es keine neuen Ermittlungserkenntnisse zu den Einbrüchen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, sollen sich beim Polizeirevier Wertheim unter Tel. 09342 91890 melden.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Tipps zum Einbruchsschutz Bei akuter Bedrohung den Polizeinotruf 110 anrufen. Den Einbruch bei der Polizei anzeigen, auch wenn der Einbruchsversuch erfolglos war oder nichts gestohlen wurde. Nach einem Einbruch alles so belassen, wie man es vorgefunden hat. So können Spuren gesichert werden. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände zusammenstellen, möglichst mit genauer Beschreibung, auch mit Gerätenummern. Falls Schlüssel gestohlen wurden, den Schließzylinder vorsichtshalber ersetzen lassen. Gestohlene Smartphones inklusive SIM-Karte sperren. Für die SIM-Karten kann man den Sperrnotruf 116 116 nutzen. Ist das Smartphone noch online, kann es per Fernzugriff über den eigenen Account gesperrt und gelöscht werden. Sicherheitshalber sollten auch alle Passwörter von Diensten geändert werden, die auf dem Gerät genutzt wurden. Bei Diebstahl von Bank- und Kreditkarten diese unbedingt sperren lassen. Auch dies ist über den Sperrnotruf möglich. Gestohlene Ausweise der Personalausweisbehörde mitteilen und, falls nötig, die Digitalfunktion des Ausweises sperren lassen. Einbruchsschäden der Hausratsversicherung melden. Schutzmaßnahmen, um Einbrüche zu vermeiden Türen nach draußen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. Rollläden sollten zur Nachtzeit, nicht tagsüber geschlossen werden, da sie sonst Abwesenheit signalisieren. Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen verstecken. Bei Türen mit Glasfüllung den Schlüssel niemals innen stecken lassen. Zudem gibt es viele mechanische und technische Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Informationen zum Einbruchsschutz gibt es unter anderem bei der Initiative K-Einbruch unter www.k-einbruch.de sowie bei der polizeilichen Präventionsberatung. (bdg)