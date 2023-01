Einblicke ins Leben hinter Klostermauern

Glaube: Der 61-jährige Pater Erwin Wieczorek wirkt jetzt in Bronnbach - "Der Mensch ist der Weg zur Kirche"

Wertheim-Bronnbach 07.01.2023 - 10:00 Uhr 3 Min.

Pater Erwin Wieczorek (61) ist der "Neue" im Kloster Bronnbach. So einsam wie auf dem Bild ist es am Tisch der Klosterküche fast immer. Der Priestermangel macht auch vor den Missionaren der Heiligen Familie keinen Halt. Foto: Michael Geringhoff

"Technikerschule, Abitur ?" kurz und knapp spult er die Stationen ab. Man merkt, dass er eigentlich nicht besonders gern über sich selbst spricht. Irgendwann, schon lange vor dem Abitur, habe er den Ruf gespürt, eine Stimme gehört, die ihm seinen Platz in der Kirche angewiesen habe. Druck von außen habe es weder in die eine noch die andere Richtung gegeben. "Ich habe ganz frei gewählt, habe mich schon früh im Wort Gottes und der Liturgie zuhause gefühlt."

So eine Entscheidung ist folgenreich - ob es nicht doch schwierig gewesen sei? Pater Erwin versteht und lächelt: "Als Bursche war ich auch in Frauen verliebt", die Entscheidung für die Kongregation habe er dennoch sehr bewusst gleich nach dem Abitur gefällt, sagt er. Eigentlich habe er Missionar in Papua-Neuguinea werden wollen. "Den Menschen dort das Wort Gottes verkünden. Sicher, vielleicht auch ein bisschen wegen der Exotik des Ortes", räumt er ein. Es ist aber nichts daraus geworden, die Kongregation hatte ihn anderswo gebraucht - immer.

Pater Erwin wurde zuerst im österreichischen Kloster Maria Ellend gebraucht, dann in Russland. Erst für zwei Jahre in Wolgograd, dann 17 Jahre in der Nähe von Minsk. Bisingen bei Hechingen war die bislang letzte Station. Dass er jetzt nach Bronnbach gekommen ist, entspreche einem großen Wunsch der Kongregation. "Der Gehorsam fordert es natürlich auch", sagt der Pater. Die Frage nach der Attraktivität Bronnbachs und "Badisch Sibirien" liegt irgendwie in der Luft. Er habe natürlich davon gehört, sagt er, aber solche Zuweisungen taugten meist nicht viel. "Es ist immer das, was man daraus macht."

Die "Kollegen" hat der Pater noch nicht kennengelernt. Die Katholiken sind ihm da die Nächsten, die evangelische Dekanin habe von sich aus bereits Kontakt aufgenommen, bei der orthodoxen Gemeinde ist Pater Erwin zurückhaltend. Allemal, was die Liturgie anlange, so gebe es nicht viele Gemeinsamkeiten, sagt er nur.

"Ich plane hier keine Revolution", von Natur aus sei er ein stiller Mensch, er wolle da auch nichts "Künstliches" im Miteinander schaffen. Er sieht seine vorrangige Aufgabe eher im Nahfeld des Klosters, sagt Pater Erwin. Eine ganze Weile war der Bronnbacher Pater Jarek allein im Kloster gewesen - aber nur einer macht keine Klostergemeinschaft. Sich jetzt einzufügen, sei nicht allzu schwierig, sagt Pater Erwin. "Ich lebe schon seit 40 Jahren im Kloster." Die Abläufe seien vielfach vorgegeben, von den Laudes über die Meditation bis zum Abend hin gebe es einen ordnenden Rahmen, der das Ankommen erleichtere.

Neben dem abgeschlossenen Klosterleben gibt es weitere feste Aufgaben für den Pater. Da sind Exerzitien, in denen externe Besucher Kraft schöpfen, Menschen die einfach nur für ein paar Tage kommen, um Ruhe zu finden, gelegentlich Gruppen, die den Glauben vertiefen wollen, Ministranten, ab und an die Anonymen Alkoholiker, Hochzeiten und natürlich die Gottesdienste. Im Winter sei es naturgemäß eher ruhig. Das allerdings kommt dem handwerklich Geschickten durchaus entgegen: "Ich bin hier auch so etwas wie der Hausmeister - und zu reparieren ist wirklich viel", sagt Pater Erwin.

Wie auch die Besucher, so nehme er sich Zeit und spüre intensiv die besondere Stille und Atmosphäre des Klosters Bronnbach. Die über Jahrhunderte gelebte Religion: "Man spürt sie in den Wänden. Es macht mich regelrecht klein, den Geist der vielen Gebete zu fühlen", sagt er. Er sei ein einfacher Mensch, bescheiden, da sei nichts Kompliziertes an ihm. Er hoffe, dass er im Sommer im Garten arbeiten könne. "Physisches Arbeiten ist schön", die Dinge mit Ruhe zu tun, sei wichtig, sagt er und über allem die Begegnung mit den Menschen. "Der Mensch ist der Weg zur Kirche", nennt der Pater einen seiner Grundsätze.

Dass viele diesen Weg immer schwerer finden, setzt ihm zu. Es sei traurig, dass die Menschen ihre Beziehung zu Jesus verlören, aber er wolle niemandem den Glauben aufdrängen. "Ich schätze die große Freiheit der Menschen", dazu gehöre es eben auch, die Freiheit zu haben, nicht glauben zu wollen, sagt der Pater. Dass die Verweigerung auch seine Glaubensgemeinschaft betrifft, wiegt doppelt schwer. Der Priestermangel mache auch vor den Missionaren von der Heiligen Familie nicht halt. Bronnbach mit seinen zwei Paters ist das letzte echte Kloster der polnischen Kongregation in Deutschland. "Wir mussten viele Klosteranlagen schließen." Ein wenig Nachwuchs gibt es, das mache Hoffnung. "In Polen bilden wir Studenten aus Madagaskar aus, aber wir werden dennoch immer weniger", sagt Pater Erwin.

Es sei eine schlimme Zeit für die Kirche ganz allgemein, sagt er und spricht dabei auch über Missbrauch. Der erschüttert ihn erkennbar. Zu den Tätern zählen auch Missionare von der Heiligen Familie. Erste Meldungen gab es im Jahr 2007. In den Jahren bis 2021 wurden weitere Fälle bekannt. In der deutschen Provinz (betroffen sind die ehemaligen Standorte Lebenhan, Biesdorf, Oberhundem und Betzdorf) sind derzeit 31 Opfer bekannt. Von den vier Tätern sind drei mittlerweile verstorben, der vierte (juristisch gelten seine Taten als verjährt) ist aus dem Klerikerstand ausgeschlossen worden und lebt unter Auflagen in einem Kloster. Man müsse in dieser Sache, wie in allen Lagen des Lebens aufs Gute schauen und Kraft aus dem Wort Gottes schöpfen, sagt Pater Erwin. "Der Glaube kann die Menschen tragen", denkt er und dass dem Leben aller allein schon mehr Einfachheit und weniger Geschwindigkeit guttun würden.

"Alle haben Alles", Zufriedenheit hänge nicht am Besitz, sondern am Miteinander und der Pflege von Beziehungen, sagt der Pater. Selbst lebe er diese Einfachheit und sie mache ihn ruhig und zufrieden. Für ihn funktioniere es mit dem Glauben: "Ich kann es nicht begreifen, es ist größer als ich", sagt er.

