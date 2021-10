Einblick in den Arbeitsalltag der Pflegefachkräfte

Sonderausstellung: Wertheimer Grafschaftsmuseum präsentiert ab 13. Oktober Bilder der Heidelberger Kunstfotografin Gülay Keskin

Wertheim 08.10.2021

Vor dem Titelbild der Ausstellung im Wertheimer Grafschaftsmuseum (von links): Pfarrerin Verena Mätzke, Martina Spengler, Pflegedienstleiterin der Evangelischen Sozialstation, und Alexandra Helmich, Beauftragte für Pressearbeit und Fundraising im Diakonischen Werk.

Die Heidelberger Kunstfotografin Gülay Keskin hat für die Präsentation zwölf Wertheimer Pflegekräfte porträtiert und befragt. Entstanden sind eindrucksvolle Bilder, die ab Mittwoch, 13. Oktober, zu sehen sind.

Die Idee für eine Zusammenarbeit mit der Heidelberger Fotografin entstand 2017, als ihre Ausstellung zum Thema Trost in der Stiftskirche gezeigt wurde. »Wir waren alle beeindruckt von den einfühlsamen, puren Bildern der Künstlerin und haben sie deshalb gebeten, dieses Projekt zusammen mit uns zu realisieren«, erinnerte sich Pfarrerin Verena Mätzke in einem Videogespräch mit unserem Medienhaus.

Zweimal verschoben

Zwei Jahre hat es gedauert, vom ersten Gedankenaustausch bis zur Realisierung im Herbst 2019. »Dann kam Corona, und die Eröffnung die Präsentation musste zweimal verschoben werden«, so Mätzke.

»Wir wollen mit der Ausstellung einen Einblick in den Arbeitsalltag von Pflegekräften geben und damit junge Menschen animieren, sich näher mit diesem Beruf auseinanderzusetzen. Außerdem wollen wir die Aufmerksamkeit der Politik darauf lenken, dass die Rahmenbedingungen für Pflegepersonal dringend verbessert werden müssen«, erklärte Martin Leynar, Geschäftsführer des Wohnstifts Hofgarten, der zusammen mit der Pflegefachkraft Peter Jaworek, einem der »Models«, an dem Gespräch teilnahm.

Applaudieren für die »Helden«, wie man sie in der Coronazeit genannt hat, reiche nicht aus, waren sich die beiden einig.

Ausgesprochen einfühlsam

Als ausgesprochen einfühlsam und geduldig hätten sie die Fotografin erlebt, berichten Jaworek und seine Kollegin Sigrid Kühn, die als Pflegekraft bei der Evangelischen Sozialstation arbeitet. Sie habe ihnen zunächst in der Marienkapelle interviewt, bei dieser Gelegenheit ein Porträtfoto gemacht und sie später bei der Arbeit begleitet. Dabei habe sie es verstanden, ihnen und den Patienten die Aufregung zu nehmen, so dass sie die Kamera vergessen hätten und ganz sie selbst gewesen seien, so die Pflegefachkräfte, die alle die endgültigen Aufnahmen noch nicht gesehen haben. »Bislang wurde lediglich eine Aufnahme veröffentlicht und nur eine Handvoll Personen kennen die Bilder«, weiß die Pfarrerin.

Martina Spengler, Pflegedienstleiterin der Evangelischen Sozialstation, und Alexandra Helmich, Ansprechpartnerin des Diakonischen Werks für die Presse, die die großformatigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen bereits gesehen haben, waren sich einig: Die Fotografien ermöglichten einen berührenden Einblick in den Alltag stationärer und ambulanter Pflegekräfte.

Momentaufnahmen

Gezeigt würden Momente von Zwischenmenschlichkeit, Fürsorge, Frust, Einsamkeit, Kollegialität und dem Kampf gegen die Uhr. »Immer aber sind es Momente des füreinander Daseins. Momente, ohne die eine Gesellschaft nicht leben kann, in der die Menschen immer älter werden«, so Mätzke weiter.

Die Pfarrerin kündigte bei dem Gespräch außerdem an, dass es zur Ausstellung ein ausführliches Begleitheft gibt, das neben den Bildern auch Auszüge aus den Gesprächen der Fotografin mit den Pflegekräften enthält. »Darin werden das Schöne und auch die Herausforderungen dieses Berufs benannt.« Es werde deutlich, wie wichtig dieser Beruf und wie gefährdet er zugleich ist: »Seit Jahren nimmt der Personalmangel zu, was sowohl an der Vergütung, aber auch an den zunehmend schwierigeren Arbeitsbedingungen liegt«, sagte Leynar und ergänzte: »Das muss man den Menschen doch dringend einmal vor Augen führen.«

bInformation: Ausstellung vom 13. Oktober bis 28. November während der Öffnungszeiten des Museums

PETER RIFFENACH

Hintergrund Hintergrund: Rahmenprogramm zur Ausstellung "Gepflegt. Gesegnet alt werden" Die Ausstellung ist Teil des Projekts "Goldene Minuten" zur Förderung des diakonisch-seelsorglichen Profils der Evangelischen Sozialstation. Bei allen Veranstaltungen wird eine Spendenbox aufgestellt sein, mit der für das Plus an Zuwendung der Pflegefachkräfte gesammelt wird, das von keinem Kostenträger übernommen wird. Folgende Veranstaltungen sind geplant: Sonntag, 17. Oktober, 10.15 Uhr: Eröffnungsgottesdienst in der Stiftskirche Donnerstag, 21. Oktober, 19 Uhr: Filmabend im Grafschaftsmuseum. Gezeigt wird der Film "Zu jeder Zeit" (mit Anmeldung: grafschaftsmuseum@t-online.de oder 09342 301 511 oder -512) Samstag, 23. Oktober, 16 Uhr: Künstlergespräch mit der Fotografin und einigen ihrer Models im Grafschaftsmuseum (mit Anmeldung: grafschaftsmuseum@t-online.de oder 09342 301-511 oder -512) Donnerstag, 28. Oktober, 19 Uhr: Podiumsdiskussion "Mehr als Klatschen" im Grafschaftsmuseum, mit Landeschbischof Professor Jochen Cornelius-Bundschuh, Landrat Christoph Schauder, Wolfgang Pempe (Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis), Yvonne Frenzel-Tafili (Pflegedienstleiterin im Wohnstift Hofgarten); Pfarrerin Verena Mätzke (Altenheimseelsorgerin); Moderation: Dekanin Wibke Klomp (mit Anmeldung: grafschaftsmuseum@t-online.de oder 09342 301-511 oder -512) Freitag, 12. November, 17 Uhr: Segnungsgottesdienst für Pflegekräfte in der Stiftskirche Sonntag, 14. November, 17 Uhr: Kleine Geschichten über die Zeit. Ein literarisch-musikalischer Abend mit Kirchenmusikdirektor Carsten Klomp in der Stiftskirche Donnerstag, 18. November, 19 Uhr: Vortragsabend mit Wilfried Härle, Professor für Systematische Theologie in Heidelberg, zum Thema "Menschenwürde am Lebensende". Der Vortrag kann entweder über Zoom oder als Übertragung in den Stiftshof verfolgt werden (Letzteres mit Anmeldung an dekanat.wertheim@kbz.ekiba.de, 09342 1367) Freitag, 26. November, 17 Uhr: Finissage in der Stiftskirche (riff)