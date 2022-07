Kreuzwertheim: Einbahnstraße zum Main

Eingemeindung

Kreuzwertheim 17.07.2022 - 18:50 Uhr

Einbahnstraße an den Main: Bürgermeister Klaus Thoma sprach sich für die Einführung eine Einbahnstraßenregelung in der Fahrgasse/Junkergasse aus. Er begründete dies mit gefährlichen Situationen, die sich beim Begegnungsverkehr und der Enge der Straße häufig ergeben würden. Dies würde eine Entschärfung der Situation herbeiführen. Einstimmig einigte sich der Bauausschuss darauf, die Fahrgasse zur Einbahnstraße zu machen.

Dauer-Rumsteher: Gleich mehrere Fahrzeuge, die bereits seit längerer Zeit auf verschiedenen Plätzen in der Marktgemeinde abgestellt, sind, werden der Polizei gemeldet.

Heeg wird Anliegerstraße: Aus der Bürgerversammlung in Unterwittbach wurde moniert, dass der Verkehr in der Straße An der Heeg stetig zunimmt, obwohl dies eigentlich kein offizieller Weg ist. Der Bauausschuss einigte sich darauf, die Straße künftig als Anliegerstraße zu deklarieren.

Breiterer Grünstreifen: Ebenfalls aus der Bürgerversammlung in Unterwittbach wurde angeregt, bei der Gestaltung des Gewerbegebiet den geplanten Grünstreifen 20 statt fünf Meter breit anzulegen, sowie Bäume früher zu pflanzen. Dies sollte einem Ortstermin besprochen werden.

Zu schnell an Kitas: Von Eltern der Kindergartenkinder wurde bemängelt, dass an der Birkenstraße und der Turnplatzstraße zu schnell gefahren wird. Einstimmig einigten sich der Bauausschuss darauf, Hinweisschilder auf spielende Kinder aufzustellen. Verworfen wurde der Vorschlag, die Geschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer zu beschränken.

Umleitung kontrollieren: Auf Nachfrage von Gerd Flick bestätigte Marzena Malcher von der Bauverwaltung der Marktgemeinde Kreuzwertheim, dass in den Sommerferien die Straße zwischen Wertheim und Eichel voll gesperrt wird. Die Umleitung werde über Kreuzwertheim führen. Diese Meldung kam noch nicht offiziell bei der Gemeinde an, Malcher habe dies bei einem Gespräch mit dem Polizeirevier Wertheim erfahren. Auch der Polizeidienststelle in Marktheidenfeld war die Umleitung noch nicht bekannt. Der Bauausschuss regte an, die Hauptumleitungsstrecke während dieser Zeit verstärkt zu kontrollieren.

