Ein Wert­hei­mer will an die Spit­ze der Kas­se­n­ärzt­li­chen Ve­r­ei­ni­gung Ba­den-Würt­tem­berg: Dr. Kars­ten Braun, Or­tho­pä­de und Un­fall­chir­urg, kan­di­diert für die Vor­stand­schaft der Kör­per­schaft im Länd­le. Ab Mon­tag, 18. Ju­li, sind nie­der­ge­las­se­ne Ärz­te und Psy­cho­the­ra­peu­ten auf­ge­ru­fen, ih­re Stim­me ab­zu­ge­ben. Ge­wählt wird zu­nächst die Ver­t­re­ter­ver­samm­lung, die­se be­stimmt dann in ei­nem zwei­ten Schritt den Vor­stand.