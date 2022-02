Ein weiterer Corona-Toter im Kreis

Pandemie: Vorschriften für Quarantäne gelockert

Main-Tauber-Kreis 04.02.2022 - 17:34 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die von Donnerstag bis Freitag neu festgestellten Corona-Fälle in der Region: Bad Mergentheim: 191, Freudenberg: 14, Külsheim: 50, Lauda-Königshofen: 88, Tauberbischofsheim: 92, Werbach: 13, Wertheim: 104. Bei 114 der in den vergangenen Tagen gemeldeten Infektionsfälle im Main-Tauber-Kreis wurde die Omikron-Variante des Coronavirus durch nachträgliche Typisierung der Laborproben nachgewiesen. Damit wurde nunmehr bei insgesamt 1077 Fällen im Landkreis die Omikron-Variante festgestellt.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass auch bei größeren Ausbruchsgeschehen künftig nicht mehr ganze Klassen und Kindergartengruppen in Quarantäne müssen. Die Landesregierung hat den Handlungsleitfaden für die Gesundheitsämter entsprechend aktualisiert. Demnach müssen sich von nun an nur noch positiv getestete Kitakinder und Schülerinnen und Schüler absondern. Nach wie vor werden jedoch auch weiterhin alle nicht-quarantänebefreiten Schülerinnen und Schüler einer Klasse an fünf Tagen hintereinander getestet, wenn dort Infektionsfälle auftreten.

Das Kultusministerium teilte mit, dass in den Einrichtungen umfangreiche Schutzkonzepte umgesetzt würden. Neben den mehrmals wöchentlichen Tests im Regelbetrieb werde bei Auftreten von Fällen eine intensivierte Testung eingeleitet, so dass Folgefälle frühzeitig erkannt und isoliert werden könnten. Zudem würden regelmäßiges Lüften, das Tragen von Masken und das Einhalten des Abstands strikt umgesetzt, so dass in den Kindergärten und Schulen ein durchweg hohes Schutzniveau aufrechterhalten werden könne.

Das Landratsamt stellt ab Montag, 7. Februar, seine Presse- und Informationsarbeit zur Corona-Pandemie um: Dann berichtet die Behörde nur noch einmal wöchentlich montags über die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Auf diese Weise soll der massive Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung reduziert werden, so dass wieder Kapazitäten für andere wichtige Aufgaben frei werden.

bal