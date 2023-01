Ein Vorsatz fürs neue Jahr

Von Gusti Kirchhoff

03.01.2023 - 18:24 Uhr 2 Min.

Erschreckend, wie voll der gelbe Sack ständig ist, das muss anders werden! Nun aber fürchte ich, auch aus diesem Vorsatz wird nichts werden.

Doch wieder Plastik

Das ist mir an Weihnachten erschreckend klar geworden. Nun mag es auch damit zu tun haben dass in diesem Jahr der Heilige Abend auf einen Samstag, der erste Weihnachtstag auf den Sonntag und der zweite Feiertag auf Montag fiel. Ich war also am Freitag vorher einkaufen. Es wird mit dem Alter zu tun haben, aber am Heiligen Abend im Supermarkt einzukaufen, wollte ich mir wirklich nicht antun. Da ich mir viele liebe Gäste noch vier Tage später, für Montag, den zweiten Weihnachtstag, eingeladen hatte, wurde es eben doch wieder in Plastik eingepackte Wurst, Käse, Lachs usw. Praktisch halt, was ich nicht brauche, kann ich aufheben.

Schlechtes Gewissen

Mit ganz schlechtem Gewissen habe ich nach Weihnachten Mengen von Plastikmüll entsorgt. Da kommt wieder der berühmte Satz: »Das wäre früher nicht passiert!« Aber es ist ja wirklich so. Da kann ich doch nur schwärmen von den wahrhaft paradiesischen Zeiten, als es bei uns im Dorf noch zwei Metzgerläden gab. Beim »Eichelbrönner« und beim »Dosche Andres« gab man Tage vor dem Fest den Einkaufszettel ab und holte dann am Heiligabend die fertig gepackte Tüte mit Fleisch und Wurstwaren einfach ab. Das war für uns Kunden wie für die Metzger eine große Erleichterung. Die wenigen Minuten, bis die Bedienung das Paket über den Ladentisch reichte, nutze man für ein Schwätzchen. Man kannte sich und erfuhr so aus erster Quelle, wer gerade heiraten wollte, ein Kind erwartete oder sonstige Sensationen.

Trotzdem ein Versuch

Trotz alledem, ich will es versuchen. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass ich so viel Plastikmüll einkaufen muss. Und es gibt ihn noch, den Metzger im Supermarkt, für den ich allerdings ein Auto brauche. Im Dorf ist alles still.

Ob ich den Vorsatz tatsächlich durchhalte? Und was ist mit dem zweiten Vorsatz für 2023, dem nämlich, mehr spazieren zu gehen, statt nur im Garten zu wühlen? Sieht, ehrlich gesagt, schlecht aus, versprechen will ich lieber nichts!

Eines ist allerdings ganz sicher, und das brauche ich mir gar nicht neu vorzunehmen: Ich will ganz viel Zeit haben für meine Familie und für meine Freunde. Und ich will jede Stunde genießen in diesem Jahr - vorsichtshalber, denn man weiß ja nie, »wem die Stunde schlägt«.

Auf ein gutes Neues Jahr 2023.