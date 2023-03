Ein vielfältiges Repertoire beim Liederabend in Boxtal geboten

Gemischter Chor und drei Gastchöre treten mit vielen bekannten Melodien im Gemeindezentrum auf

Freudenberg 12.03.2023



"Endlich wieder Lieder singen", Liederabend Frohsinn Boxtal.

Als Vorsitzende fand Elisabeth Huba-Mang bei ihrer Begrüßung die passenden Worte. "Ich freue mich darüber, dass Boxtal heute im Zentrum für die deutsche Musiklandschaften steht. Hier treffen sich viele gut gelaunte Menschen, um gemeinsam zu singen und zu feiern." Ortsvorsteher Rolf Döhner machte es kurz und bündig "Ich wünsche mir einen bunten Blumenstrauß an Lieder heute Abend". Damit traf der den Nagel auf den Kopf, denn Lieder aus zwei Jahrhunderten standen auf dem Programm". Für die die vier Chöre im Freudenberger Stadtgebiet gab es keine Vorgaben. Sie waren unterschiedlich in ihrer Bedeutung, dem Rhythmus sowie dem Genre. "Es soll heute mit dem Gesang ein Aufruf zum Aufbruch in neue Zeiten sein", so Huba-Mang. Sie führte gemeinsam mit Susanne Weber durch das Programm. Den passenden Einstieg fand man mit dem Nena Hit "Wunder geschehen" aus den 1980er Jahren. Sie waren ein Jahrzehnt des Umbruchs. Chorleiterin Eleonore Klein hatte dann mit "Ich habe das Glück bestellt" für den Chor ein Schlager der 60er Jahren ausgesucht. Der romantische Tango von Toni Hämmerle erntete großen Applaus.

Der Gesangverein Ebenheid unter der Leitung von Egon Schmitt präsentierte unter anderem einen Song von Katja Ebstein aus den 70er Jahren. "Sing mit mir" kam genauso gut an, wie der bekannte skandinavische Song "Mich trägt mein Traum" von Berry Anderson. Ein weiteres Glanzlicht setzte der Männerchor des MGV 1860 Freudenberg. Seine Mitglieder ließen unter ihrer Dirigentin Arina Wüst in der Tat bei ihrem ersten Auftritt "Lieder erklingen". Melancholisch wurde es bei "Morning has broken" von Cat Stevens. Egon Schmitt durfte nun noch einmal als Dirigent beim Männerchor des Rauenberger Gesangvereins den Dirigentenstab schwingen. Er machte einen Ausflug zur "Schönen Schäferin" ins Rheinland und zeigten sich mit guter Laufabstufung beim "Heimatlied" .

Ein weiter Höhepunkt war nach der Pause sicherlich der Ausschnitt aus dem Rockmusical "Tabaluga" von Peter Maffay. Die Ebenheider präsentierten das zeitlos schöne Lied "Nessaja" - Ich wollte nie erwachsen sein, hab´ immer mich zur Wehr gesetzt" - sehr diszipliniert, in einer laut-leisen Abstimmung. Lustig und bestens gelaunt zeigten sich daraufhin die Freudenberger. Mit "Muss i denn zum Städele hinaus" landeten sie einen Volltreffer. Steigerung gefällig: der Badewasser Song "Lass mich mein Badewasser schlürfen".

Noch einmal ein Glanzlicht setzen zum Schluss die Boxtaler. Sie hatten Udo Jürgens Hymne an die Zukunft "Ihr von morgen" mit viel Gefühl präsentiert. Dann gab es mit "Shei gobe, gute Reise" und mit "Auf Wiedersehen" afrikanische Klänge im Gemeindezentrum zu hören. Hier stimmte alles, eine klare Modulierung der verschiedenen Stimmen. Was ganz entschleunigt begann, wurde durch die Leistungen der vier Chöre zu einem schönen Samstagabend. ghe

Günter Herberich