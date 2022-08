Ein Stelldichein der Sterne-Köche

Gastronomie: Max Matreux aus Rechtenbach organisiert Jubiläumsfeier der ehemaligen Schweizer Stuben

Rechtenbach 07.08.2022 - 06:54 Uhr 3 Min.

Die Küchencrew der Schweizer Stuben 1977 (von links): Andreas Schmitt (heute COO Althoff Hotels), Dieter Müller, Jörg Müller. In der Mitte Adalbert Schmitt; Fünfter von rechts: Hans Stefan Steinheuer. Foto: Repro: Wolfgang Jandl Treffen der Sterneköche im Weingut am Stein (von links): Dieter Müller, Roland Zöller, Andreas Schmitt, Thomas Müller, Johann Lafer, Stefan Marquard, Michael Baader, Hans Stefan Steinheuer, Oliver Altherr, Harald Rüssel. Foto: Peter Frischmuth/argus Max Matreux. Foto: Matreux privat

Mehr als 20 Michelin-Sterne sind versammelt. Kochlegende Dieter Müller ist gekommen, Fernsehkoch Johann Lafer und viele weitere Küchenchefs, Sommeliers, Servicekräfte oder Hotelfachleute.

Mitorganisator des illustren Treffens ist der Schweinfurter Gastronom Max Matreux, geboren in Rechtenbach, und heute Patron der Schweinfurter Kugelmühle.

Seine Lehr- und Wanderjahre startete Matreux 1979, mit der Kochausbildung im renommierten Bischborner Hof. Nach wechselnden Stationen, unter anderem im Alpenhof Murnau, holte ihn Küchenchef Dieter Müller 1985 in das Landhotel und Restaurant Schweizer Stuben in Bettingen.

Gastronomsicher Höhenflug

Dort, rund 30 Kilometer westlich von Würzburg, wurde seit den 1970er-Jahren Restaurantgeschichte geschrieben. Unter den Brüdern Jörg und Dieter Müller starten die Schweizer Stuben ihren Höhenflug. Zwei Sterne im Guide Michelin holen die beiden. Auch der Gault-Millau und der Feinschmecker bewerten mit Höchstnoten. Der bekannte Gastro-Kritiker Klaus Besser setzte die Schweizer Stuben auf Platz eins der deutschen Top-Restaurants.

»Eine Stelle als Koch in den Schweizer Stuben? Das war für mich damals wie der direkte Aufstieg von der A-Klasse in die Champions-League«, erzählt Max Matreux. »Erst nach mehreren Wochen hatte ich verinnerlicht, dass ich im Koch-Olymp gelandet war. Nur das Beste war gut genug für Adalbert Schmitt, unseren Patron. Und dafür schickte dieser seinen Fahrer halt auch mal nach Italien, um dort Fisch zu kaufen, oder, um eine ganze Nacht zu beobachten, wie die besten Grissini der Welt gebacken werden.«

Mit untrüglicher Sensorik und kompromissloser Strenge war Adalbert Schmitt der Coach seiner Köche. Max Matreux versichert: »Er konnte hervorragend schmecken. So gut konnte niemand kochen, wie der schmecken konnte.«

Die Strukturen sind klar: Während Dieter Müller und seine Nachfolger als Küchenchefs stets nach neuen kulinarischen Galaxien streben, fungiert Sous-Chef Max Matreux als Gravitationszentrum. Er sorgt dafür, dass sich in der Küche alles um ein gemeinsames Ziel dreht, fordert Leistung und gewährt Freiraum. So bekommt jeder die Chance, sich zu entwickeln.

Das bestätigt auch Mitorganisator Stefan Geiger: »Eigenmotivation war alles. Die Kreativität hatte alle Türen auf. Du hattest Ideen und die konntest du ausprobieren. Und sehen, wie die Gäste reagieren.«

Viele spätere Sterneköche holten sich hier den Feinschliff. Stefan Stiller wirkt heute in Shanghai, Janis Brennet in Holland. Alexander Herrmann, Johann Lafer, Stefan Marquard oder Max Matreux brachten ihre Sterne in Deutschland zum Leuchten.

Denn die Qualität der Schweizer-Stuben-Mitarbeiter hatte Strahlkraft auf ganz Deutschland. Die Köche, hervorragend geschult, jung und voller Energie, schwärmen aus, um Restaurants zu übernehmen oder neue zu gründen. Mehr als 40 Michelin-Sterne haben sie seither errungen. Und sie befruchteten nicht nur die Sterne-Gastronomie, sondern auch die Traditionsküche und das Catering.

»Es war eine harte Schule, zu jedem Moment wurde höchste Perfektion gefordert, und wir haben die gebracht. Und mit hinausgenommen. Denn egal, ob Du jetzt Sterneküche machst oder gut-bürgerlich: Handwerkliches Können und hochwertige Zutaten sind hier wie dort das A und O«, sagt Joachim Schwab als langjähriger Patron seines familieneigenen Landgasthofs in Schwarzach.

Auch Max Matreux zieht es hinaus. Nach insgesamt knapp vier Jahren in den Schweizer Stuben, davon zwei als Sous-Chef, erkocht er sich im Rhöner Landhotel Wartmannsroth den ersten eigenen Stern. Im L'Ecole in Bad Laasphe hält er den zweiten. So geadelt, setzt er seit 2001 in Schweinfurt kulinarische Marksteine. Zuerst im FAG Business-Club und später, als Eigentümer und Küchenchef, im daraus hervorgegangen Restaurant Kugelmühle.

Zahlreiche Auszeichnungen

Und auch hier hagelt es Auszeichnungen der renommierten Gastronomieführer, Gault Millau, Guide Michelin oder dem Varta-Führer, für seine nachhaltigen und regional geprägten Gerichte. Denn in der Kugelmühle verknüpft Matreux köstliche Feinheiten aus der Sterneküche á la Schweizer Stuben mit regionalen Akzenten aus dem Spessart, Mainfranken und der Rhön.

Trotz vier Jahrzehnte Wanderschaft durch die Sterne-Gastronomie ist Max Matreux seinem Heimatort Rechtenbach bis heute treu geblieben. Seine Familie wohnt durchgängig in Ort bei Lohr, er selbst ist in all den Jahren immer gependelt.

Das Restaurant Schweizer Stuben wurde im Jahr 2004 geschlossen. Doch Max Matreux und seine früheren Kollegen halten ihm ein treues Andenken. »Wir waren ein eingeschworenes Team und haben viele gemeinsame Schlachten geschlagen. Und das war der Nährboden für viele hervorragende Leute, eine Sterne-Schmiede.« Und so strahlt der Glanz der Schweizer Stuben auch viele Jahre später weiter und erfreut Genießer bis heute.

Wolfgang R. Jandl