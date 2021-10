Ein Spaziergang durch die Geschichte Dertingens

Historisches: In der Weinbaugemeinde können Menschen ab sofort an verschiedenen Orten in die Vergangenheit eintauchen

Nadine Strauß hat einen "historischen Spaziergang" durch ihren Heimatort Dertingen entworfen. An 16 Stationen gibt es harte und kuriose Fakten zur Ortsgeschichte.

Wer mehr über den 870-Einwohner-Ort am nördlichesten Punkt Baden-Württembergs erfahren will, kann sich auf vielen Wegen informieren: An die umfangreiche Ortshomepage ist sogar eine eigene Dertingen-App gekoppelt, doch die neueste Entdeckungstour ist ganz analog: 16 kleine Tafeln erklären in der Wertheimer Ortschaft, was es mit dem jeweiligen Gebäude oder Ort auf sich hat. Am Wochenende hat sie die Schilder im A4- und A5-Format mit Unterstützung von Ortsvorsteher Egon Beuschlein und Ortschaftsrat Udo Schlundt an verschiedenen Stellen angeschraubt.

20 Jahre Recherche

"Ich habe bei der Recherche selber eine ganze Menge Neues gelernt", sagt Strauß, die mit Büchern und Geschichten rund um die lokale Mundart auch überregionale Bekanntheit erlangt hat und erst im Frühjahr 2021 einen viel beachteten "Mundartweg" ins Leben gerufen hat. Nun also nach dem Mundart- der Geschichtsweg, der das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Recherche der heimatverbundenen Dertingerin ist.

Und so gibt es jetzt Tafeln für die Obere und Untere Mühle, das Schulhaus, die Dreschhalle, das Armen-, Hirten- und Wachhaus, aber auch die Kirche oder das Firstständerhaus. Als wichtige Inspiration diente ihr nicht nur die Festschrift zum 1200-jährigen Bestehen Dertingens, sondern auch diverse Publikationen zu Vereinsjubiläen. "Da konnte ich einiges rausfinden, was heute schon längst in Vergessenheit geraten ist. Wer weiß zum Beispiel noch, dass der Dertinger Wein fässerweise in Bettingen auf Mainschiffe verladen wurde?", erklärt die gelernte Industriekauffrau. Sie ist überzeugt, dass viele der Tafeln auch alteingesessenen Dertingen noch Neues erzählen können.

Akten vom Bürgermeister

Sehr wertvoll sind die Erkenntnisse, die sie mit Hilfe der Aufzeichnungen von "Âdls Karl" gewinnen konnte: Dertingens damaliger Ortsbürgermeister hatte Quellen bis zurück ins 13. Jahrhundert abgeschrieben, ehe das Dertinger Ortsarchiv Ende der 1970er Jahre ins Staatsarchiv nach Bronnbach umzog. "Das war aber ein wildes Sammelsurium", sagt Strauß über das Material mehrerer Ordner, aus der sie sich die wichtigsten Fakten zur Ortsgeschichte zusammenfassen konnte.

Manchmal konnten auch die jetzigen Besitzer bei ihren Recherchen weiterhelfen, zum Beispiel die der Mühle. "Sie hatten selbst schon einen umfangreichen Fundus zusammengetragen." Zu anderen Orten ist nur wenig überliefert. "Für uns macht es nur Sinn, eine Tafel aufzuhängen, wenn wir ein paar historische Fakten haben." Das jetzige Rathaus - es ist eines von mehreren in der über 1200-jährigen Ortsgeschichte - ist nicht mit einer Tafel versehen, "weil wir über die Geschichte dieses Gebäudes so gut wie nichts wissen", verrät Strauß. Sie würde die Tafeln gern noch erweitern, wenn sie mehr Informationen bekommt. So weiß die 43-Jährige, dass es zwar im Ort einst vier Gasthäuser gab und auch das Pfarrhaus schon in vier verschiedenen Gebäuden untergebracht war. "Aber ich kenne zu wenige Details, um für diese Gebäude jeweils eine ganze Tafel beschriften zu können", erklärt sie.

Großes "Dertinger Viertel"

Über manche Ergebnisse ihrer Recherchen ist sie selbst überrascht: "Die Dertinger hatten zum Beispiel ein eigenes Maß." Strauß fand nicht nur heraus, dass der Dertinger Viertel nicht 0,25 Litern, sondern 0,339 Litern entspricht. Und die Badische Elle, deren Länge am Durchgang des heutigen Rathauses durch eine unauffällige Metallstange an der Wand symbolisiert wird, mit ihrer Länge von 60 Zentimetern so ganz und gar nicht der "Homburger Elle" entspricht, die ganze 83 Zentimeter misst. "Wie das miteinander gutgegangen sein soll, kann ich mir nicht vorstellen", sagt sie mit Blick auf den bayerischen Nachbarort.

Während sich bei der Beschäftigung mit der Ortsgeschichte in vielen Gegenden Konflikte auftun, sei es in Dertingen relativ leicht gewesen, zum Beispiel bei der ehemaligen Synagoge. "Die Fakten sind ja klar", sagt Strauß. Bei der Dreschhalle, die heute nur noch zu Lagerung von Weinfest-Equipment genutzt werde, wissen nur wenige, dass der Bau einst von Kriegsgefangenen errichtet wurde. "Ist ja klar, denn die einheimischen Männer waren ja fast alle im Krieg."

Zwei besondere Tafeln

Der Besuch der Tafeln soll einen Mehrwert haben und nicht aus bloßer Zahlenhuberei bestehen, nennt Strauß ihren Anspruch. Mit der Übersetzung einer historischen Sandsteintafel erinnert sie an den Bau der Dorfmauer, die sich wegen klammer Kassen von 1568 bis 1578 hinzog. Genaugenommen gibt es sogar zwei dieser Tafeln mit identischem Inhalt, die am Rathaus und an der Dorfmauer angebracht sind. Laut Strauß gibt es unter den Dertingern oft die Diskussion, welche das Original und welche die Kopie sei.

Zur Klärung der Frage zog sie nicht nur die Einwohner, sondern sogar die Steinmetzinnung hinzu. Ergebnis: Beide Tafeln sind Kopien, das Original ist nach dem Krieg ans Wertheimer Grafschaftsmuseum gegangen. Und für eine Überraschung hat auch das Material gesorgt, nicht etwa Sandstein, sondern ein Harz-Sand-Gemisch. Was der Unterschied zum Original ist, beantwortet Strauß auf der zugehörigen Tafel: "Klopfen Sie mal. Sie werden staunen."

