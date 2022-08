Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein praktischer Typ mit Blick für die Lasten und Dinge des Alltags

Emmausgemeinde: Neuen Pfarrer Uwe Sulger eingeführt

Wertheim 08.08.2022 - 12:06 Uhr < 1 Min.

Erster Gottesdienst am Sonntag in der Emmausgemeinde mit dem neuen Pfarrer Uwe Sulger. Foto: Michael Geringhoff

Wohl auch deswegen war die Kirchenälteste Anne Merklein am Sonntag voll von »Lob, Freude und Dankbarkeit«. Im Namen aller Gemeindemitglieder begrüßte sie den Neuen und dessen Frau Angela mit allerlei Geschenken und selbst gebackenem Kuchen.

Sulger kommt aus Mannheim nach Eichel. Elf Jahre lang war der 62-Jährige dort Pfarrer und hat in seiner alten Gemeinde Spuren hinterlassen. Seine Schwerpunkte dort lagen in den sozialen Themen, darüber hinaus ist Sulger Notfallseelsorger und obendrein Feuerwehrmann.

Alles in allem offenbar ein ganz praktischer Typ mit Blick für die Lasten und Dinge des Alltags, Groß und Klein, oben und unten. Um genau diese Themen ging es auch in seiner locker eloquent gehaltenen Einstiegspredigt, die sich entlang dem Markus-Evangelium mit Superreichen, wie Jeff Bezos und Elon Musk befasste und den anderen, jenen, die im Tempel nur zwei bescheidene Heller in den Opferstock legen können.

