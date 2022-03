Ein Masterplan für ehemalige Schweizer Stuben

Entwicklungskonzept: Werthejmer Bauausschuss stimmt Entwicklung eines fast zwölf Hektar großen Areals zu

Wertheim 15.03.2022

Wertheim Bettingen. Luftaufnahme. Foto: Axel Häsler

Der Bauausschuss des Gemeinderats hat sich am Montag einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Bauverwaltung jetzt einen städtebaulichen Entwurf für das Areal von rund 3,61 Hektar erarbeiten wird. Der Gemeinderat muss diesem Beschluss am 21. März noch zustimmen.

Der städtebauliche Entwurf wird sich allerdings nicht nur auf das eigentliche Areal des ehemaligen Nobelhotels beschränken, sondern mit einer Fläche von knapp zwölf Hektar weitere Grundstücke in direktem Umfeld der früheren Schweizer Stuben umfassen. Dieser jetzt in Auftrag gegebene sogenannte Masterplan reicht von seiner Ausdehnung bis an die Zufahrtsstraße des Campingplatzes heran und umfasst damit auch das Baugebiet Wacholderbüschlein III, in dem auch ein Ärztehaus, ein Feuerwehrgerätehaus und eine Unterkunft für das DRK im Plan vorgesehen sind. Außerdem umfasst das nun zu überplanende Areal ein weiteres mögliches Baugebiet »Waldäcker«, dessen Flächen zwischen den früheren Schweizer Stuben und einem neuen Sportplatz jenseits der Campingplatzzufahrt am Main lägen.

Das städtebauliche Konzept wird auf Basis der Anregungen aus den beiden Bürgerbeteiligungen und der noch zu erstellenden Verkehrsuntersuchung unter anderem auch Vorgaben für die Erschließung des Gesamtareals treffen. In den Bürgerbeteiligungen war eine Erschließung der Flächen über mehrere Straßen immer wieder gefordert worden. Auch der Ausbau des Geiselbrunnenwegs als eine Erschließungsstraße nicht nur zum Campingplatz stand genauso auf der Agenda, wie die Erschließung des Neubaugebiets Wacholderbüschlein III.

Wie der Leiter der Wertheimer Bauverwaltung, Armin Dattler, den Gemeinderäten weiter erläuterte, werde der städtebauliche Entwurf zwei unterschiedliche Planungstiefen haben. Gemeint ist damit die Genauigkeit der Planungen für unterschiedliche Flächen des Areals. Auf den Flächen der ehemaligen Schweizer Stuben werden die Planungen wesentlich genauer sein, als dies für die übrigen benachbarten Flächen der Fall sein wird. Ziel der Planungen sei eine abschnittsweise Erschließung der Flächen, die mit den Abrissarbeiten der Gebäude der ehemaligen Schweizer Stuben voraussichtlich Anfang Mai beginnen wird.

Die Bebauung der verschiedenen Areale sieht neben Einfamilienhäusern in Form von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern, vorzugsweise am Rand des jeweiligen Plangebiets, auch den Bau von Mehrfamilienhäusern vor. Diese sollen vor allem in der Mitte der jeweiligen Flächen errichtet und durch ein umfangreiches Zufahrtsstraßensystem erschlossen werden. Dattler verwies darauf, dass vor allem die Verkehrserschließung der neuen Wohngebiete »ein zentrales Thema« der beiden Bürgerbeteiligungen am Planungsprozess gewesen sei. Ziel der Planung müsse es deshalb sein, um Anwohner vor zu hohen Verkehrsbelastungen zu bewahren, das komplette Plangebiet durch mehrere Straßen zu erschließen.

Nachhaltige Energieversorgung

Realisiert werden sollen auf dem jetzt zwölf Hektar großen Areal auch nachhaltige Konzepte zur Energieversorgung und zur Entsorgung von Niederschlagswasser. Neben einer »klimaangepassten Bebauung« sollen umfangreiche Grünstrukturen nicht nur für eine optische Auflockerung der im Vergleich mit anderen Wertheimer Wohngebieten dichteren Bebauung sorgen, sondern sich auch positiv auf die kleinklimatischen Verhältnisse auswirken.

Dattler kündigte an, dass die Stadt eine Reihe von Untersuchungen in Auftrag geben werde, die sich mit der Verkehrserschließung und einer Prognose über die Lärmemissionen ebenso befassen werden wie mit einem Entwässerungskonzept. Das bereits von der Stadt mit der Wärmeplanung für die gesamte Kommune beauftragte Stuttgarter Büro EGS soll jetzt auch für die Flächen in Bettingen eine Machbarkeitsstudie zur Wärmeplanung erstellen. Dattler nannte beispielhaft die Versorgung der Wohngebiete mit Wärme aus der Erde oder aus dem Main.

Die jetzt im Bauausschuss vorgestellten Planungen fanden bei den Gemeinderäten weitgehende Zustimmung. Vor allem die umfangreiche Bürgerbeteiligung, mit dem Ziel, »die Akzeptanz für ein solches Projekt deutlich zu erhöhen«, wie Bernd Hartmannsgruber (CDU) es formulierte, wurde im Gremium gelobt. Bettingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp prognostizierte, dass dieses Projekt »die Entwicklung Bettingens für die kommenden Jahre prägen wird«.

Baureferatsleiter Armin Dattler war sich sicher, dass auch in den kommenden Jahren in Bettingen ein erhöhter Bedarf an Wohnbauflächen bestehe und nannte beispielhaft die Nachfrage von Mitarbeitern der Betriebe, die sich in den Gewerbegebieten Almosenberg, Grüben und Blättleinsäcker ansiedelten. Die Nähe der geplanten Wohngebiete zum Main bezeichnete Dattler auf Nachfrage von Richard Diehm (Grüne) als »unproblematisch«. Die Hochwassergefahrenkarte des Landes Baden-Württemberg prognostiziert für ein Hochwasser, das alle 50 Jahre auftritt, einen Anstieg des Wassers über den Radweg entlang des Mains. Bei einem 100-jährigen Hochwasser wären dann allerdings auch Flächen der ehemaligen Schweizer Stuben und der komplette Bettinger Sportplatz überflutet.

Songrit Breuninger (Freie Bürger) sprach sich gegen eine Verlagerung des Sportplatzes an den Rand der neuen Wohnflächen in Richtung Campingplatz aus. An seinem derzeitigen Standort sei er in direkter Nachbarschaft zur Mehrzweckhalle und zum Kindergarten ideal gelegen. Probleme mit der Anfahrt zu Halle, Sportplatz oder Kita gebe es im Ort keine. Auch sie hielt ein umfangreiches Erschließungsstraßennetz für das Gesamtgebiet für geboten. Die Anwohner des Rosenwegs, der sehr eng sei, dürften nicht über die Maßen belastet werden.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Zielsetzungen der Planung Der jetzt vom Bauausschuss empfohlene städtebauliche Entwurf für das zwölf Hektar große Areal in Bettingen hat eine Fülle von Zielsetzungen: Zum einen werden neben den ehemaligen Flächen der Schweizer Stuben auch weitere Areale bis zur Zufahrtsstraße des Campingplatzes, ein Grundstück für ein neues Sportgelände außerhalb der eigentlichen Planflächen und das Baugebiet Wacholderbüschlein III in den Entwurf einbezogen. Erstellt werden soll neben einem Energiekonzept auch ein Konzept für die gesamte Infrastruktur der Flächen. Dazu gehören auch Planungen für ein Ärztehaus, ein Feuerwehrgerätehaus und ein Gebäude für das Deutsche Rote Kreuz. Schließung soll es ein Erschließungskonzept unter der Prämisse geben, das jeder einzelne Bauabschnitt für sich funktionieren muss. Auch die bereits geplante Erschließung des Baugebiets Wacholderbüschlein III soll noch einmal auf den Prüfstand, auch mit der Frage, wie das Gesamtgebiet an die Landesstraße 617 angebunden werden kann. Schließlich soll es auch ein Konzept für die Bebauung der Flächen geben, dass auch den Bau von Mehrfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Eigentumswohnungen, seniorengerechten Wohnungen und Singlewohnungen möglich macht. gufi