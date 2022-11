Ein Markt mit vielen originellen Unikaten im Kloster Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 20.11.2022 - 14:35 Uhr 1 Min.

Bei "Kopf und Kragen" im Kloster Bronnbach haben Handwerker und Designer ihre Kreationen präsentiert.

Seit über zehn Jahren bietet sie Künstlern, Kunsthandwerkern und Designern die Möglichkeit, ihre hochwertigen und zum Teil ungewöhnlichen Unikate in Bronnbach zu präsentieren. Gezeigt wird Handwerkskunst aus den Bereichen Schmuck, Kleidung und Mode-Accessoires. "Mir liegt sehr viel daran, dass das Angebot originell, besonders und erlesen ist", betont Hackenbeck.

Am Stand der Diplomdesignerin Bettina Neumann aus Erfurt konnten die Besucher beispielsweise eine Vielzahl selbstentworfener und -hergestellter Kopfbedeckungen bestaunen. In der Vergangenheit habe sie auch Kleidung entworfen, sagt die Designerin. Ihre Unikate sind auch in Würzburg und Aschaffenburg zu sehen.

Während Neumann zum ersten Mal in Bronnbach ausstellt, ist Ulrike Eddiks, unter anderem gelernte Damenschneiderin, bereits zum sechsten Mal dabei. "Es hat mit Blusen angefangen", erzählt sie. Inzwischen verwandelt sie bestickte Tischdecken der 50er-Jahre, alte Handtücher, Gobelin-Stickereien oder Teile aus entsorgten Stoffen und Altkleidern durch Reinigung, Einfärben und neues Zusammensetzen in einzigartige Jacken. Obwohl der Arbeitsaufwand groß ist, bleibt die Preisgestaltung moderat.

Die Designerin Verena Winter hat sich auf Leinenkleidung spezialisiert. Sie erzählt von ihrem kleinen Frankfurter Atelier, in dem sie gemeinsam mit ihren Kunden im Alter von 14 bis 81 Jahren herausfindet, wie deren Wunschkleidungsstück aussehen soll. Großen Wert lege sie auf Nachhaltigkeit. Alle Stoffe seien fair produziert, betont Winter.

Ronja und Augusto betreiben in Würzburg ein Goldschmiede-Atelier. Auch sie sind zum ersten Mal in Bronnbach. Das Material, das sie bearbeiten, bekommen sie zum Teil von Kunden. Außerdem arbeiten sie mit recycelbarem Edelmetall, das sie aus der Scheideanstalt beziehen. In Bronnbach waren an diesem Wochenende rund 20 Aussteller vertreten. Nächster Ausstellungsort ist die ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt in der Zeit von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember.

