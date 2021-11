Ein Kreis aus Baden und Württemberg

Kommunale Neugliederung: Vor fast 50 Jahren Orte zusammengebracht, die gar nicht zusammen sein wollten

Wertheim: Von der Fläche her ist sie die größte Stadt im Main-Tauber-Kreis. Die Große Kreisstadt wird mittlerweile von Stuttgart aus verwaltet. Foto (Archiv): Axel Häsler

Eine Neuerung damals war die unechte Teilortswahl, die bis heute im Kreis weit verbreitet ist und mit der sich aktuell wie mehrfach berichtet auch der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim beschäftigen muss. Ein Rückblick in die Reformgeschichte.

Die Nachkriegszeit

Die Jahre unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren in Deutschland geprägt von Hunger, verbreiteter Armut, dem unter diesen Umständen beginnenden Wiederaufbau, der Bewältigung der Nazi-Diktatur, dem Aufbau einer neuen staatlichen Ordnung.

Die ersten freien Wahlen fanden 1946 statt, als Bürgermeister und Landräte gewählt wurden. Wenige Jahre später begann das Wirtschaftswunder.

In manchen Kommunen mit Industrie füllten sich daraufhin ganz schnell die Gemeindekassen. Andere Kommunen dagegen wurden zu reinen Wohnorten, ohne Steuereinnahmen und mit Problemen, die notwendigen Modernisierungen finanzieren zu können.

Die Menschen zogen dorthin, wo es Arbeit gab, ländliche Gebiete verloren Einwohner.

Wachsende Herausforderungen

Die Herausforderungen an die öffentliche Verwaltung wurden so immer größer. Diese war jedoch von ihrer Struktur her weitgehend auf dem Nachkriegsstand stehengeblieben.

Entstehende neue Aufgaben konnten in der damaligen Kleinteiligkeit im Land kaum noch vernünftig bewältigt werden. So entstand der Wunsch nach einer Reform.

Die Gebietsreform

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre beschäftigte sich auch die baden-württembergische Landesregierung (unter Hans Filbinger) mit dem stärker werdenden Reformdruck. Ein Ergebnis der Überlegungen war die Gebietsreform, zu der die Kreis- und die Gemeindereform, die am 1. September 1968 begann und am 1. Januar 1975 endete, gehörten. Am 1. September 1968 gab es in Baden-Württemberg 3379 selbstständige Gemeinden.

Diese Zahl wurde durch die Reform auf 1100 reduziert. Dies geschah durch Zusammenlegungen und Eingemeindungen, auch durch die Schaffung von Verwaltungsgemeinschaften.

Das am 3. Juli 1974 vom baden-württembergischen Landtag beschlossene Allgemeine Gemeindereformgesetz ermöglichte die Einführung der unechten Teilortswahl, um tatsächliche oder vermeintliche Ungerechtigkeiten bei der Besetzung der Gemeinderäte zu verhindern.

Davon machten viele der neu geordneten Gemeinden Gebrauch - im Main-Tauber-Kreis oft bis heute.

Der Main-Tauber-Kreis

Der Main-Tauber-Kreis entstand 1973 aus den zuvor aufgelösten Altkreisen Mergentheim und Tauberbischofsheim sowie fünf Gemeinden des vorherigen Landkreises Buchen. Das Besondere an diesem neuen Landkreis war, dass er aus ehemals badischen und württembergischen Gemeinden zusammengesetzt wurde. Zur Kreisstadt wurde das zentral gelegene Tauberbischofsheim bestimmt, die lediglich viertgrößte Stadt im neuen Kreis. Im Main-Tauber-Kreis gibt es 18 Gemeinden, davon sind elf Städte, zwei davon - Bad Mergentheim und Wertheim - Große Kreisstädte. Von der Einwohnerzahl her ist Bad Mergentheim die größte Stadt, von der Fläche her Wertheim, von der Einwohnerdichte Tauberbischofsheim.

15 Orte eingemeindet

Am Beispiel von Wertheim lässt sich das Ausmaß der Veränderungen durch die Reform nachvollziehen: Im Rahmen der Gebietsreform wurden ab 1972 insgesamt 15 umliegende, ehemals selbstständige Orte eingemeindet. Die Reicholzheimer wehrten sich dagegen - das Verwaltungsgericht entschied aber gegen sie.

Durch diese Zwangs-Eingemeindung hatte Wertheim mehr als 20.000 Einwohner und wurde so zur Großen Kreisstadt. Sie gehört - wie der ganze Main-Tauber-Kreis - zur damals neu formierten Region Heilbronn-Franken und liegt im Regierungsbezirk Stuttgart.

Das einst badische Wertheim wird also vom württembergischen Stuttgart aus verwaltet.

JÜRGEN BRAND