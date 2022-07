Ein Konzert, bei dem das Alter wirklich keine Rolle spielt

Freizeit: Kultband Saga aus Kanada auf der Wertheimer Burg

Wertheim 11.07.2022

Ein musikalischer Genuss: Die Kultband Saga aus Kanada hat das Publikum auf der Wertheimer Burg mitgerissen. Foto: Günter Herberich

Für viele der rund 800 Fans war dies ein Abend unter Freunden. Dabei wurde das alte Tour T-Shirt rausgegramt und in Erinnerungen geschwelgt. Man stand nicht dicht an dicht, es gab noch Platz und das war an diesem Abend auch gut so. Sänger Michael Sadler, der inzwischen überraschend gut deutsch spricht, wünschte allen viel Spaß in Wertheim und plauderte darüber, dass man am Nachmittag in der Altstadt bummeln war und sich zwei Bier gegönnt habe. Das feiern die Fans zu »Careful where you Step«.

45 Jahre Bühnenerfahrung

Saga, das sind 45 Jahre Bühnenerfahrung, einige legendäre Hits und ein Sound, der die Zeit überdauert. »1977 gaben wir unser erstes Konzert, unglaublich«, erfuhr man vom Leadsänger. Der lieferte mit Jim Gilmour am Keyboard, Dusty Cheserfield (Bass, Moo Keyboard, Ian Crichtong (Gitarre) sowie Schlagzeuger Mike Thorne eine genial gute Show ab. Der Drummer feiert heuer sein zehnjähriges Bühnendasein bei Saga. Das jüngste Bandmitglied Thorne sorgte für die wenigen Verschnaufpausen bei seinem Schlagzeugsolo, das die Fans längst erwartet hatten.

Die sind ununterbrochen euphorisch, die Lieblingssongs werden gespielt, und man stimmt für »On the Loose« gemeinsame Gesänge an.

De Neo-Prog Rocker sind zwar in die Jahre gekommen, doch das schadet ihrer Spielfreude im Burggraben nicht. Zudem erwiesen sich ihre Fans als ausgesprochen textsicher. Nicht nur bei »No one can stop me now«.

Eine von ihnen ist Matthias aus Mannheim. Ausgerüstet mit einem Tour T-Shirt von 1992 stand er da wie ein Fels in der Brandung, wippte leicht mit seinen Füßen im Rhythmus und genoss. Mit seinen langen schwarzen Haaren und der Statur hätte er der Zwillingsbruder des Comedian Bülent Celylan sein können. »Bin ich aber nicht«, lächelte er.

»Tolles Ambiente«

Es war sein 44. Saga-Konzert, das erste auf der Wertheimer Burg. »Tolles Ambiente hier. Die machen einfach zeitlose Musik und sind geniale Instrumentalisten«, schwärmte er und traf es auf den Punkt, warum Saga immer noch so viele Fans in allen Altersgruppen hat.

Ein Hauch von Klassik wehte durch den Burggraben bei »Time to go«. Neben Sadler zeigte auch Jim Gilmour am Mikrofon seine Gesangskünste. »Days Like These« und »Scratching the Surface« sorgten für weitere Höhepunkte. Sadler schnappte sich den Bass um bei »Humble Stance« und erinnerte auch an die Zeit, als er sich einen »kleine Urlaub gegönnt hatte und Rob Moratti ihn von 2008 bis 2011 als Sänger in der Band vertreten hatte. »Damals spielte Rob viele Stücke von mir, nun revanchiere ich mich ihm zu Ehren«, womit er »Step Inside« ankündigte. Die Zeit verging wie im Flug, drei Songs weiter ging es in den Zugabenblock. Nun kam der Song, auf den fast alle im Publikum gewartet hatten: » Wind Him Up«. Das Paradestück der Band, das auf keinem Gig fehlt, dementsprechend war die Resonanz. Es war eines der Konzerte, bei dem das Alter keine Rolle spielt.

Das Publikum hinterlässt einen glückseligen Eindruck, ließ sich von der Spielfreude der Band tragen und war sofort dabei, wenn Sadler die Massen dirigierte, mit ihnen sprach und tänzelnd über die Bühne rauschte. Man möchte nicht glauben, dass er vergangene Woche seinen 68. Geburtstag gefeiert hat.

GUNTER HERBERICH