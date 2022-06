Ein kochender Motor und staunende BMW-Fahrer

Reise: Wie Till Rüdiger mit einem alten DDR-Moped von Bremen aus den Großglockner erklommen hat - Station in Bestenheid

Kreuzwertheim Montag, 06.06.2022 - 08:43 Uhr

Es ist ei­ne ku­rio­se Kom­bi­na­ti­on, die am Mitt­woch­mor­gen auf ei­nen Tank­s­tel­len­park­platz in Kreuz­wert­heim rollt: ein klei­nes Mo­ped, links und rechts be­packt mit Alu­kis­ten. Die klei­ne Ma­schi­ne ver­rät nicht, wel­che St­re­cke sie und ihr Fah­rer Till Rü­di­ger hin­ter sich ha­ben - und an die­sem Tag noch hin­ter sich brin­gen wer­den. Doch sie fällt auf.