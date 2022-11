Ein Kita-Platz für jedes Kind in Wertheim

Steigende Nachfrage in der Kernstadt erwartet

Wertheim 08.11.2022 - 11:53 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Grundstück der Kindertagesstätte in Bettingen soll noch in diesem Jahr ein Bauwagen aufgestellt werden, um den steigenden Platzbedarf zu decken. Foto: Stadt Wertheim

Uwe Schlör-Kempf plant derzeit mit 1246 Kita-Plätzen, was einem Minus von 21 Plätzen gegenüber dem Kita-Jahr 2022/2023 bedeuten würde. Die Zahl der Gruppen wird sich diesen Berechnungen zufolge um eine auf dann 66 verringern. Nach wie vor könne jedem Kind in Wertheim ein Kita-Platz angeboten werden, so Schlör-Kempf. Eine Warteliste gebe es nicht.

»Leicht rückläufige« Zahlen

Nach den Zahlen des statistischen Landesamts ist die Zahl der Kinder unter und über drei Jahren bis zum Schuleintritt in Wertheim seit Jahren »leicht rückläufig«.

Trotzdem bleibe die Anpassung der Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem Jahr bis sechs Jahren »eine Daueraufgabe«. »Dank der guten Zusammenarbeit mit den freien Trägern und den Einrichtungen« gelinge es der Stadt Wertheim »auch im Laufe eines Kindergartenjahres« Betreuungslücken durch »flexibles Handeln zu schließen«, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Während man bei den Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis drei Jahren »ein Überangebot« habe, fehlten vor allem bei der Ganztagsbetreuung für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren an einzelnen Standorten Kita-Plätze, erläuterte Schlör-Kempf.

Zu dem flexiblen Handeln gehöre aber auch, dass sich Eltern darauf einstellten, keinen Kita-Platz in ihrem Wohnort zu bekommen, so Schlör-Kempf weiter. Zwar könne jedem Kind in Wertheim ein Betreuungsplatz angeboten werden.

Allerdings befinde sich dieser nicht immer im Wohnort des Kindes, erläuterte Uwe Schlör-Kempf. Eine »gute Grundversorgung« und das Verständnis der Eltern, ihr Kind auch außerhalb ihres Wohnortes in einen Kindergarten zu schicken, sorgten dafür, dass es keine Warteliste gebe. Schlör-Kempf appellierte erneut an die Eltern, ihre Wünsche für einen Kita-Platz frühzeitig über das städtische Online-System »Platz da« anzumelden. Die meisten Erziehungsberechtigten tun dies nach den Zahlen der Verwaltung erst ein halbes Jahr vor Eintritt in die Kita.

Mehr Bedarf in der Kernstadt

Ein Ausbau von Kita-Plätzen für Kinder über drei Jahren sei derzeit lediglich an einzelnen Orten und in bestimmten Einrichtungen notwendig. So geht Uwe Schlör-Kempf davon aus - bedingt durch einen regen Wohnungsbau -, dass in den kommenden Jahren in der Kernstadt und in Reicholzheim mehr Kindergartenplätze benötigt werden. Zurückgestellte Schulkinder (zehn) und Kinder aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien (20) haben schon im laufenden Kindergartenjahr in einzelnen Einrichtungen zu »einer hohen Auslastung der Kindergartengruppen« geführt, berichtete der Leiter der Kindergartenverwaltung im Ausschuss.

Drei Bauprojekte

Derzeit gibt es in der Großen Kreisstadt Wertheim drei Bauprojekte. In Kembach wird die evangelische Kindertagesstätte derzeit saniert und erweitert. Mit Bezug des Anbaus voraussichtlich Mitte 2023 wird sich die Zahl der Kita-Plätze mit verlängerter Öffnungszeit von 32 auf dann 45 erhöhen. Das gesamte Bauprojekt mit Inbetriebnahme der Krippengruppe werde allerdings erst im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt. Solange werden Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren weiterhin im Bürgerhaus Dietenhan betreut.

Im Kindergarten Bettingen wurde die bislang bestehende zweite Ebene im zweiten Gruppenraum entfernt und so mehr Fläche unter anderem für Spielangebote geschaffen. Zusätzlich soll noch in diesem Jahr ein Bauwagen auf dem Außengelände der Kita mit zehn Plätzen aufgestellt werden.

Eine weitere Kindergartengruppe für die evangelische Kindertagesstätte Wartberg besteht ab April 2023 im Gemeinschaftszentrum für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Kindertagesstätten In der Großen Kreisstadt Wertheim gibt es 23 Kindertagesstätten, elf davon in evangelischer, jeweils fünf in katholischer und kommunaler Trägerschaft. Zwei Einrichtungen sind Wald- und Naturkindertagesstätten in freier Trägerschaft. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 geht die Verwaltung laut den Zahlen des Statistischen Landesamtes davon aus, dass es in der Großen Kreisstadt 628 Kinder im Alter bis drei Jahren geben wird. Für diese Kinder, von denen allerdings nicht jedes einen Kita-Platz benötigt, gibt es derzeit 276 Plätze. Nimmt man nur die Zahl der Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren dann sind es laut Statistik 420 Kinder, die einen der 276 Kita-Plätze beanspruchen könnten (Versorgungsgrad: 65,7 Prozent). Im Alter von drei bis sechs Jahren stehen 915 Kita-Plätze für 858 Kinder bereit. Die Stadtverwaltung rechnet für das Haushaltsjahr 2023 mit Kosten von 11,5 Millionen Euro für alle Wertheimer Kindertagesstätten. Davon muss die Stadt allein rund 5,9 Millionen Euro an Steuergeldern zuschießen. Rund 3,7 Millionen Euro fließen an Zuschüssen von Bund und Land. Die Elternbeiträge machen rund 1,5 Millionen Euro aus. Ein Kita-Platz kostet etwa 10.000 Euro. 14 Kinder gehen derzeit in Kitas außerhalb der Stadt Wertheim, etwa in einer bayerischer Gemeinde. Dafür zahlte die Stadt an die jeweiligen Gemeinden im Jahr 2021 rund 27.300 Euro. gufi