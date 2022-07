Ein Highlight im Kirchenschiff

Kultur: Der Chor The Embassy Singers gibt in Wertheim eine beeindruckende Vorstellung

Wertheim 03.07.2022

The Embassy Singers mit Dirigent Andrew Sims. Foto: Wolf Wiechert

Coronabedingt nur mit 15 Sängerinnen und Sängern, aber nicht weniger exzellent, wie im Verlauf ihres ohnehin fantastischen Auftritts ganz besonders beim Beati quorum via (Psalm 119,1) überdeutlich wurde, als sie es wagten, in dieser reduzierten Besetzung den Chor doch sechsstimmig zu singen. Es war gewiss ein Highlight in der diesjährigen Wertheimer Musikszene, was dieser Chor im gut besuchten Kirchenschiff dem Publikum bot.

Der Gründer und Leiter des Chores, Andrew Sims, führte im fließenden Deutsch mit interessanten Details durch das Programm, das mit Stücken von der Renaissance bis in unsere Zeit einen repräsentativen Querschnitt des englischen Chorschaffens vorstellte, zwei Drittel a cappella, das letzte dann oben mit Orgelbegleitung und akustisch noch besser.

Unter den 13 Chorliedern, die alle klar strukturiert, mit leuchtendem Sopran, gut akzentuiert überzeugten, war vielleicht Henry Purcells (1659-1695) Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts - Herr, du kennst unserer Herzen Geheimnisse, besonders beeindruckend, wie auch das zarte, sublime Oculi omnium (Psalm 145, 15) und zum Schluss das offene, differenziert in den Stimmen gestaltete O be joyful in the Lord (Psalm 100) von Benjamin Britten (1913-1976).

Zwischen den Chören interpretierte der Organist Carsten Klomp, Ehemann der Wertheimer Dekanin, zunächst sehr temperamentvoll Bachs Präludium und Fuge Es-Dur sowie später ein Carillon (Glockenspiel) des Franzosen Louis Vierne (1870-1937), um, wie Sims bemerkte, auch zu zeigen, das "wir Engländer" trotz Brexit Europäer geblieben sind.

Wolf Wiechert