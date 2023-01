Ein Haus aus Strohballen

»Ei­gent­lich hät­ten wir am liebs­ten ei­ne al­te »Houfad« (Ho­f­rei­te) in Der­tin­gen ge­kauft und re­no­viert, aber lei­der gab es da nichts Pas­sen­des für uns«, er­zählt Ju­lia Schir­ma­cher, Bau­her­rin ei­nes be­son­de­ren Hau­ses, das mo­men­tan in Der­tin­gen ent­steht. »Nach­hal­tig­keit ist uns sehr wich­tig, und al­les, was schon da ist, muss man nicht neu bau­en«, er­gänzt Bau­herr Robert Schir­ma­cher.