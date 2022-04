Ein großer Bruder für die Optimisten

Kunstaktion: Der Dietenhaner Künstler Ottmar Hörl hat eine XXL-Figur seines Gartenzwergs geschaffen - Enthüllung am Mittwoch

Die 44 Zentimeter großen Optimisten auf dem Geländer der Tauberbrücke bekommen jetzt einen großen vor dem Grafschaftsmuseum. Foto: Gunter Fritsch Reichlich Sitzgelegenheit gibt es zum Wertheimer Ostermarkt auf dem Marktplatz. Die beweglichen Metallstühle sind sind aus ihrem Winterquartier wieder in die Altstadt zurückgekehrt. Zudem gibt es seit kurzem auch eine Holzbank auf dem Marktplatz. Foto: Gunter Fritsch Auf dem Platz vor dem Grafschaftsmuseum Wertheim wird in Zukunft ein drei Meter hoher, blauer Gartenzwerg stehen. Foto: Gunter Fritsch

Der Dietenhaner Künstler Ottmar Hörl, Vater der Optimisten, macht schon einmal den offenbar nicht ganz so ernst gemeinten Vorschlag, Wertheim mit dem Namenszusatz »Stadt der Optimisten« zu versehen.

Geboren wurde die Idee, eine Drei-Meter-Variante des lediglich 44 Zentimeter großen Originals anfertigen und in Wertheim aufstellen zu lassen, im Wertheimer Stadtmarketingverein. Die Figur, so Stadtmarketingvereinsvorsitzender Bernd Maack, sei nicht nur in der Bevölkerung beliebt. Auch viele Touristen stellten sich oft und gerne neben die Figuren mit dem nach oben zeigenden Daumen auf der Tauberbrücke, um ein Foto zu machen. Eine drei Meter hohe Kunststofffigur vor dem Grafschaftsmuseum bietet fotografierenden Touristen ein beinahe ideales Motiv, um sich mit dem Riesen-Optimisten abzulichten.

Figur kommt aus Polen

Gefertigt wurde die Skulptur in Polen, von wo sie nun nach Wertheim kommen wird. Auf einer Aluplatte werde sie auf einer leicht abschüssigen Fläche vor dem Grafschaftsmuseum verschraubt, erläutert Hörl die Montage. Auch, wenn sie so vor Diebstahl wohl geschützt sein dürfte, Beschädigungen etwa durch Sprayer könnten nie ausgeschlossen werden. »Das muss ich bei meiner Kunst im öffentlichen Raum immer einkalkulieren«, vertraut der Dietenhaner Künstler aber darauf, dass die Menschen seinem Kunstwerk doch einen gewissen Respekt entgegenbringen werden.

Weitere Optimisten in dieser Größe werde es wohl nicht geben, verweist Hörl darauf, dass es sich bei Skulpturen dieser Art immer um Einzelanfertigungen handele. An der ehemaligen Völklinger Hütte, einem 1986 stillgelegten Eisenwerk in der saarländischen Stadt, hat Hörl einen zehn Meter hohen King Kong aufgestellt. Die Einmaligkeit der Skulpturen bildet sich im Preis ab, den Ottmar Hörl für solche Aufträge aufruft: »Zwischen 20.000 und 25.000 Euro« müsse man schon für ein solches Einzelstück kalkulieren.

Der Wertheimer Optimist war für den Stadtmarketingverein allerdings nicht so teuer. Ottmar Hörl spricht davon, dass er nur die reinen Herstellungskosten für die Drei-Meter-Figur verlangt habe. Bernd Maack beziffert die Kosten auf einen »höheren vierstelligen Euro-Betrag«, den man teilweise durch den Verkauf der kleinen Variante des Optimisten finanzieren könne. Allerdings nur teilweise: Maack hofft darauf, dass er noch Spenden für den 130 Kilogramm schweren Riesen-Optimisten erhalten wird.

Weitere Attraktion

Seit 2020 ist der Wertheimer Optimist überall im Stadtbild anzutreffen. In den Schaufenstern von Geschäften, in Restaurants, aber auch in Privathäusern - überall ist der kleine Gartenzwerg mit seinem nach oben gerichteten Daumen in vielen Farben platziert. Auf der Tauberbrücke wird er - trotz einer massiven Verschraubung auf einem Brett - regelmäßig gestohlen. Mit dem XXL-Optimisten bekommt Wertheim nun eine weitere Attraktion, die von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, seinem Erschaffer Ottmar Hörl und dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins Bernd Maack am Mittwoch, 13. April, um 17 Uhr vor dem Grafschaftsmuseum enthült werden wird.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Weitere Sitzbänke In der Wertheimer Altstadt sollen weitere Sitzbänke aus Holz und Metall aufgestellt werden. Das ist erklärtes Ziel des Stadtmarketingvereins, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter zu erhöhen, wie Stadtmarketingvereinsvorsitzender Bernd Maack erläuterte. Eine dieser Bänke steht bereits auf dem Marktplatz. Insgesamt sollen es sechs bis sieben Sitzgelegenheiten dieser Art werden, die über die Stadt verteilt, zu einer Pause, einem Innehalten einladen sollen. Derzeit suche man noch Spender, die eine Bank finanzieren und dafür dann auch ein Schild mit ihrem Namen erhalten. Klar sei auch noch nicht, wo die Bänke über die Stadt verteilt aufgestellt werden sollen, so Maack weiter. gufi

