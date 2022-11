Amtsgericht Wertheim: Ein Gewehr bringt Probleme für viele

Neun Monate Haft wegen Hehlerei

Wertheim 27.11.2022 - 14:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der hatte demnach in Eile seine Jagdwaffe lediglich neben den Waffenschrank gestellt, als er sie tags darauf ordentlich verstauen habe wollen, war die Waffe mitsamt Munition fort. Fort waren in rascher Folge dann auch der Jagdschein und die Waffenbesitzkarte - beides hat der Bestohlene freiwillig abgegeben, um den Rechtsfolgen seiner eigenen Fahrlässigkeit zuvorzukommen. Zunächst hatte der bestohlene Jäger seine Mieterin in Verdacht, später dann den ehemaligen Lebensgefährten der drogenabhängigen Frau. Die hatte angegeben, nichts vom Diebstahl zu wissen, dann aber in Aussicht gestellt, die Waffe durch den jetzt angeklagten 30-Jährigen zurückholen zu lassen.

Hinweise aus der Szene

Der gab jetzt bei Gericht an, er habe sich in der Szene umgehört und den Hinweis bekommen, dass die Waffe in Mannheim sei. Der Lebensgefährte der Frau habe sie für 350 Euro dorthin verkauft. Der Mannheimer Kontakt habe angeboten, die Waffe für 850 Euro wieder herauszugeben. Der jetzt angeklagte Mann hatte das offenbar so an den Bestohlenen weitergegeben, und wollte mit dem Jäger zusammen nach Mannheim fahren, um die Waffe dort auszulösen.

Dem bestohlenen Jäger war die Sache zu heiß geworden, er hatte sich an die Polizei gewandt, die ab dem Zeitpunkt jeden Schritt begleitet hat - inklusive Telefonüberwachung des jetzt verurteilten 30-Jährigen. Der war dann allein nach Mannheim gefahren, um das Gewehr in einer Kleingartensiedlung zu übernehmen, wie er sagte. Nach abgeschlossenem Deal hatte der Angeklagte den Täter per Videochat angerufen, die Waffe gezeigt und bestätigt, dass alles geklappt habe. Durch eine Unachtsamkeit beim Videoanruf waren allerdings im Hintergrund des Jägers Polizeibeamte zu sehen gewesen. Der Beklagte gab an, das Gewehr daraufhin unter einer Brücke versteckt zu haben, um sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten. Als die Polizei ihn stoppte, hat er den Beamten sofort den Ablageort des Gewehrs und der Munition gezeigt.

Wer sollte profitieren?

Dass er nur habe helfen wollen, das hat das Gericht nicht geglaubt, auch weil sich nicht klären ließ, wer denn nun überhaupt das Gewehr gestohlen hatte und wer von den 850 Euro hätte profitieren sollen. Die Anschuldigungen gegen den Freund der Frau waren unbelegt - möglich also, dass der "Helfer" und die Mieterin von Beginn an gemeinsame Sache gemacht hatten. Das Urteil gegen den Angeklagten lautete auf neun Monate Haft wegen Hehlerei. Die jetzt ausgesprochene Strafe wurde mit anderen Strafen aus weiteren vorangegangenen Verfahren zusammengefasst und verrechnet. Insgesamt fällt sie nun annähernd unter den Tisch.

Michael Geringhoff