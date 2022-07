Ein gemeinsames Leben wie geplant

Jubiläum: Norbert und Anita Mahal feiern an diesem Freitag goldene Hochzeit - Auch in schweren Zeiten immer füreinander da gewesen

Wertheim 28.07.2022

Norbert und Anita Mahal sind an diesem Freitag 50 Jahre verheiratet. Foto: Nadine Schmid Das Hochzeitsfoto von Norbert und Anita Mahal. Repro: Nadine Schmid

Norbert Mahal wurde 1949 in Miltenberg geboren. Nach dem frühen Tod der Mutter und zwei Jahren bei einer Tante in München wuchs er in Wertheim in der Siedlung auf und besuchte die Volksschule in Bestenheid bis zur 8. Klasse. Anschließend machte er bei Ludwig Schneider eine Ausbildung zum Thermometerbauer. »Anfangs haben wir noch in einem Ein-Familien-Haus gearbeitet«, erinnert er sich. Er blieb dem Unternehmen 50 Jahre treu und erlebte drei Generationen der Geschäftsführung des Familienbetriebs. »In einer GmbH hätte ich nicht arbeiten wollen«, so Norbert Mahal.

Am Arbeitsplatz kennengelernt

So sieht das auch seine Frau Anita, die ihren Mann in eben dieser Firma 1968 kennenlernte. Sie wurde 1953 in Wertheim als fünftes von sechs Kindern geboren. »Ich hatte gute Eltern und eine glückliche Kindheit«, erzählt sie. Da es immer ihr Traum war, Hausfrau und Mutter zu werden, entschied sie sich, nach der Volksschule keine Ausbildung zu machen und sofort arbeiten zu gehen, um ihre Familie zu unterstützen. So begann sie als Arbeiterin, ebenfalls bei Ludwig Schneider.

Zwei Jahre nach dem Kennenlernen feierten sie Verlobung, und im Juli 1972 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken, am 28. Juli standesamtlich und darauf am 29. Juli kirchlich. »Da haben wir den Segen bekommen, das sehe ich als unseren eigentlichen Hochzeitstag«, erklärt Anita Mahal. 1975 kommt die erste Tochter zur Welt. Anita Mahal beendet ihre Berufstätigkeit und widmet sich der Familie. Schon vorher war ihr das wichtig. »Meine Bedingung an meinen Arbeitgeber war, dass ich bereits um 11 Uhr in die Mittagspause kann, um zu kochen. Mein Mann hat seit 50 Jahren jeden Mittag ein warmes Mittagessen bekommen«, blickt sie zurück. Darauf ist sie stolz. Sind doch Kochen und Backen sowie das Führen des Haushalts für sie nicht Pflicht, sondern ihre große Leidenschaft.

Verteilte Rollen.

So waren die Rollen verteilt. Norbert Mahal arbeitete, um seiner Familie finanziell alles zu ermöglichen. Da er für die Kontrolle der Geräte zuständig war, musste er oft auch an Wochenenden und Feiertagen in die Firma. Deshalb hätten sie sich gleich bei ihrer Hochzeit eine Wohnung in der Nähe ausgesucht, verrät das Paar. Hier leben sie nun schon fünf Jahrzehnte, und hier wuchsen ihre beiden Töchter, die Zweite kam 1979 zur Welt, auf. Inzwischen gehören noch vier Enkel und seit kurzer Zeit ein Urenkel zur Familie. Die Töchter wohnen in der Nähe, die Familie ist bis heute eng miteinander verbunden. »Auf unsere Kinder können wir uns verlassen. Es ist ein Geben und Nehmen«, freuen sich die Jubilare.

Die gemeinsame Leidenschaft des Paars ist Sport, vor allem Schwimmen. »Fünf Monate im Jahr sind wir jeden Tag im Freibad. Wasser ist mein Element«, erzählt die Jubilarin. Dort würden sie Wassergymnastik machen und ihre Freunde treffen.

Norbert Mahal spielte bis zu einer Verletzung in den 60er und 70er Jahren Fußball bei SV Viktoria und beim TSV Kreuzwertheim. Bis zum Beginn der Pandemie waren sie außerdem regelmäßig im Fitnessstudio. Dann hätten sie das Laufen für sich entdeckt und erkannt.

Mit diesem ihm eigenen Optimismus und der großen Lebensfreude hat das Paar auch Schicksalsschläge gemeistert, etwa, als bei Anita Mahal bereits mit 49 Jahren mehrere Herzoperationen notwendig waren und nicht sicher war, ob sie überlebt. Oder als Norbert Mahal einen Schlaganfall hatte.

Immer gerne gereist

Gerne sind sie immer gereist. Neben vielen Kurzreisen ging es 17 Mal in die Karibik. Hier trafen sie jedes Jahr dieselbe Gruppe Gleichgesinnter. Auf den Kanaren haben sie ebenfalls einen Ort, an dem sie immer gerne absteigen. Dies ist dieses Jahr für Oktober wieder geplant.

Diskutieren gehöre zu ihrem Alltag, verrät das Paar. Besonders seit ihr Mann in Rente und deshalb mehr in die Abläufe zu Hause eingebunden sei. Sie seien nicht immer einer Meinung, aber sie einigten sich immer. Und das ist das Erfolgsrezept der beiden seit fünf Jahrzehnten.

Die goldene Hochzeit wird im Familienkreis mit Kindern, Enkeln und dem kleinen Urenkel gefeiert. »Runde Geburtstage haben wir immer mit vielen Freunden und Tanz gefeiert. Aber die goldene Hochzeit ist ein Familienfest«, lächelt Anita Mahal.

