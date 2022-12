Jeden Tag ein Kilometer mehr laufen: Herausforderung für Neuenbucher Lauffreunde und TSV Kreuzwertheim

Ausdauersport-Adventskalender

Kreuzwertheim 26.12.2022 - 14:01 Uhr 2 Min.

Adventskalenderlauf: Erfolgreich bsi Heiligabend täglich ein Kilomter mehr. Rainer Schlerpf ( Mitte mit roter Laufjacke) schaffte die Herausfoderung. Begleitet wurde er am Finaltag von (von links) Daniel Malkmus( grünes Shirt) Jochen Schneider und (rechts) Thorsten Christ.

»So etwas kann man nicht vorplanen, das war bei uns beiden recht spontan. Wir liefen am 1. Dezember am Main entlang 10 Kilometer. Das ging recht schnell und so wurde separat noch ein Kilometer dran gehängt«, berichtet Rainer Schlerpf. Das »Streakrunning« der besonderen Art hat es auch Jochen Schneider angetan. Er hat sich dieser Herausforderung zum dritten Mal in Folge gestellt. »Das tägliche Laufen ist nicht so einfach und mental eine große Herausforderung«, betont der Sportvorstand des TSV Kreuzwertheim. Eine Verletzung hatte ihn in den vergangenen Monaten vom Training abgehalten. Erst kurz vor der Adventszeit hatte er wieder regelmäßig zu laufen begonnen. »Alles flach den Main entlang, so bis zehn Kilometer.«

Ausgleich für Plätzchen

Rainer Schlerpf absolvierte Ende Oktober den erfolgreich den Frankfurt-Marathon, legte aber auch ein paar Laufpausen ein. »Dann haben wir weitgehend gemeinsam mit dem täglichen Laufen begonnen und täglich einen Kilometer mehr absolviert«.

Laufen jeden Tag, egal wo und bei welchen Witterungsverhältnissen ist nicht jedermanns Sache. Die Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden sind auch nicht immer ganz eindeutig. Wer allerdings das »Streakrunning« mal ausprobieren will, findet in der Adventszeit eine gute Gelegenheit.

Wetter und lange Dunkelheit stellten einen vor einige Herausforderungen, meinte Schlerpf. Dafür halte sich das schlechte Gewissen beim Verzehr von Christstollen und Plätzchen in Grenzen und die 24 Tage seien ein absehbarer Zeitraum. Hart wurde es für die Läufer ab dem vierten Advent. »Da trennt sich die Spreu vom Weizen, das war schon hart. Zum Glück waren sonntags ein paar Lauffreunde dabei. Das tat gut, die Zeit ging so schneller vorbei.«

Für Jochen Schneider war am 18. Dezember erst mal Schluss. »Es war Abend, eiskalt, schlechtes Wetter und nicht nur die Beine taten weh. Da zog ich nach ein paar Kilometern den Schlussstrich«, berichtet er. »Wir müssen uns nichts beweisen. Ich hab mal auf meinen Körper gehört«. Drei Tage später begann er wieder streckenweise Rainer Schlerpf zu begleiten. »Es ging dann wieder und ich weiß, wie schwierig es für einen Läufer ist lange Strecken in der Dunkelheit alleine zu laufen.«

Gegenwind an Weihnachten

Kein Zuckerschlecken war der Morgen des Heiligabends, als sich Schlerpf auf die noch fehlenden 24 Kilometer begab. Start war am Fahnenmast in Faulbach. »Ich bin fertig, alles tut weh«, so ein erster Kommentar nach zwei Kilometern. Sein Glück war, dass trotz der schlechten Witterungsbedingungen Thorsten Christ aus Rauenberg, der Faulbacher Daniel Malkmus, Jochen Schneider und Günter Herberich dabei waren. So wurde daraus ein gemütlicher Grundlagenausdauerlauf im Schnitt von 6:30 Minuten pro Kilometern, bei dem zumindest in der ersten Stunde auch viel geplaudert wurde.

Nach acht Kilometern fing es in Bestenheid kurz zu regnen an. Dann ging es über den Wertheimer Beamtensteg die Tauber entlang über die alte Kreuzwertheimer Brücke hinunter auf den Radweg, wieder am Main entlang. Eine Hand voll Läufer, die am Samstagmorgen auch unterwegs waren, grüßten mit »Frohe Weihnachten«.

»90 Prozent spielen sich bei solchen Herausforderungen im Kopf ab.« Da waren alle Ausdauersportler sicher, als es in Richtung Ziellinie ging. Heftiger Gegenwind machte das Laufen ab Hasloch nicht einfacher. Der 59-jährige Schlerpf ließ sich nicht beirren. »Jetzt aufgeben ist keine Option, geht noch«, meinte er mit einem Lächeln im Gesicht an der Faulbacher Schleuse. So spulte er auch den letzten Kilometer zum Fahnenmast herunter. «300 Kilometer an 24 Tagen, Adventskalenderlauf erfolgreich abgeschlossen«, schmunzelte er und bedankte sich bei seinen Lauffreunden für die Unterstützung. »Klasse, dass ihr dabei wart, das hat gut getan, Weihnachten kann nun kommen.«

GÜNTER HERBERICH