»Ein Feuerwehrstratege, der agiert«

Katastrophenschutz: Heiko Wolpert als stellvertretender Kreisbrandmeister für Main-Tauber im Amt bestätigt

Main-Tauber-Kreis 23.12.2022 - 18:38 Uhr < 1 Min.

Erster Landesbeamter Florian Busch (von links) und Kreisbrandmeister Andreas Geyer bestätigten Heiko Wolpert als stellvertretenden Kreisbrandmeister für weitere fünf Jahre. Foto: Christoph Obel/Landratsamt

Busch würdigte Wolpert als »Feuerwehrstratege, der agiert statt reagiert«. Heiko Wolpert bedankte sich für das einstimmige Votum sowohl im Kreistag als auch durch die Feuerwehr-Kommandanten im Landkreis. Bis 2020 war der 54-jährige Wolpert 25 Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim. »Das war eine sehr interessante Zeit, allein beim Blick auf die technischen Entwicklungen. Im Zuge einer vorausschauenden Übergabe war es mir allerdings wichtig, den Staffelstab frühzeitig zu übergeben«, sagte der Ehrenbeamte, der weiterhin als Zugführer in Külsheim tätig ist.

Wolpert trat 1983 in die Jugendfeuerwehr ein und wechselte 1986 in die aktive Wehr. Damit engagiert er sich bereits seit knapp 40 Jahren bei der Feuerwehr und hat in dieser Zeit zahllose Lehrgänge gemeistert. Er war Jugendfeuerwehrwart in Külsheim, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart für den Bezirk Nord, stellvertretender Abteilungskommandant in Külsheim und Zugführer des Katastrophenschutz-Löschzugs II Külsheim. Seit 1997 engagiert er sich im Katastrophenschutz als Mitglied der Technischen Einsatzleitung im Landkreis. Von 2002 bis 2012 war er stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Anfang 2017 übernahm er dieses Amt erneut.

