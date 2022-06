Geburtstag: Luise Koth aus Bestenheid ist am Montag 90 Jahre alt geworden

Ein Familienmensch, der gerne wandert

Wertheim Montag, 06.06.2022 - 10:05 Uhr

"Wenn wir je­des Jahr ge­mein­sam nach Süd­t­i­rol fah­ren, rennt sie so man­chem Jün­ge­ren da­von", er­zählt der Sohn von Lui­se Koth stolz. Und das kann er auch sein, im­mer­hin ist sei­ne Mut­ter am Mon­tag 90 Jah­re alt ge­wor­den. Den größ­ten Teil ih­res Le­bens hat sie mit ih­rem Mann Wil­li in Bes­ten­heid ge­lebt.