Ein Event: Der erste Schultag

Von Gusti Kirchhoff

13.09.2022 - 19:55 Uhr 2 Min.

Am frühen Morgen dieses Dienstags beginnt das Fest mit einem Gottesdienst. Dann geht es zu dem großen Schulgelände, wo mehrere Schularten untergebracht sind. Die Kleinen sitzen erwartungsvoll mit ihren riesigen Schultüten und dem nagelneuen Schulranzen auf dem Stühlchen im Pausenhof.

Kleine Aufmerksamkeiten

Ringsum sind für die Gäste Stühle aufgestellt. In der ersten Reihe steht auf einigen Stühlen ein Schild: »Für Oma und Opa!« Heute darf die Uroma da sitzen. Es sind die kleinen Aufmerksamkeiten, die Freude bereiten. Auf der Bühne singt der aus mehreren Klassen bestehende Schulchor begeistert zu den Klängen, welche die Musikerin am Keyboard temperamentvoll und mit vollem Körpereinsatz spielt. Einfach schön.

Nachdem die Schulleiterin Kinder und Gäste begrüßt hat, ruft sie die Erstklässler einzeln auf die Bühne und stellt ihnen die jeweilige Lehrerin vor. Einige kommen verschüchtert, schwer beladen und vorsichtig balancierend mit Ranzen und Schultüte die Stufen zur Bühne hinauf, andere marschieren selbstbewusst zur Lehrerin, die ihnen warmherzig lächelnd die Hand reicht.

Es dauert. Manches Kind meldet sich nicht beim ersten Aufruf, weil der syrische, türkische oder auch ukrainische Name nicht korrekt ausgesprochen werden. Multikulti eben.

Dann gehen die Kinder mit ihrer Lehrerin zum ersten Mal in ihre neue Klasse.

Nach einer halben Stunde wird es laut: Die Schule ist aus. Überglücklich rennen die stolzen Schüler in die Arme ihrer Eltern.

Die kleine Lisa scheint ein bisschen erschöpft. Den großen Ranzen darf ihre Mama tragen, aber die Schultüte gibt sie nicht her. Es geht zum Mittagessen in eine Gaststätte. Die Speisekarte ist extra für die Einschulung gedacht. Die Torte mit der Zuckerschrift: »Lisas erster Schultag« hat Mama selbst gebacken.

Für die Uroma ist um 17 Uhr Schluss. Wir fahren heim.

Unterwegs denke ich nach:

Uromas Schulanfang, damals, 1942, war »ein bisschen« anders: An der Hand der Mutter gingen wir Kinder zur Volksschule. Unsere ältliche Lehrerin (vielleicht war sie gar nicht so alt, aber ich habe sie nur als alt und völlig unnahbar in Erinnerung) empfing uns an der großen Tür des Schulhauses. Wir mussten uns in einer langen Reihe aufstellen (über 50 Kinder), bevor sie uns schweigend in den Klassenraum führte. Selbstverständlich schwiegen auch wir Kinder. Die Mütter gingen wieder heim. Und das war's.

Meine Erinnerungen an diese ersten Schuljahre und speziell an die Lehrerin Fräulein Christoph, genannt die »Stöffelin«, sind nicht schön. Mit ihrem dicken Haarknoten und starren Gesicht, sehe ich sie noch ganz deutlich vor mir. Niemals habe ich sie lächeln sehen.

Ich wünsche allen Kindern von Herzen so fröhliche, lächelnde Lehrerinnen, wie ich sie an diesem Dienstag erlebt habe.