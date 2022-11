Ein Erfolgsmodell: Aktion »Buchstütze«

Stadtbücherei Wertheim: Große Nachfrage auch im Verleih - Eifrige Vorbestellungen - Vorschlagsliste

Wertheim 04.11.2022 - 12:01 Uhr 2 Min.

Aktion "Buchstütze" in der Wertheimer Stadtbibliothek: Zu den regelmäßigen Spendern gehört auch Katharina Thiel. Auswählen dürfen die Bücher immer ihre beiden Jungen, unter anderem der fünfjährige Franz. Foto: Birger-Daniel Grein

Jeder Spender hat dabei das Erstleserecht und wird auf Wunsch im Buch als Spender genannt. Auch eine Zuwendungsbescheinigung ist möglich. Die Stadtbücherei kooperiert bei der Aktion mit dem Wertheimer Buchhändler Buchheim/Schöningh. Auch in dessen Schaufenster sind Wunschbücher der Bibliothek ausgestellt.

Die Buchstütze ist seit mehreren Jahren das Projekt von Stadtbüchereimitarbeiterin Iwona Cebula. Büchereileiterin Katja Schmitz lobt: »Sie sammelt das ganze Jahr über Literaturvorschläge aus Katalogen, Zeitschriften und mehr und gestaltet für jeden Vorschlag eine eigene Seite.« Diese Seiten finden die Leser seit Anfang Oktober an einer Leine über der Ausleihtheke. »Sind keine Vorschläge dabei, die die Leser überzeugen, gibt es aus jedem Bereich noch stapelweise Vorschläge.«

Die Buchstütze ist für Leser und Bücherei ein großer Erfolg. 2020 gab es 114 Buchspenden im Wert von 1563 Euro und 2021 insgesamt 196 Spenden im Wert von 2374 Euro. In diesem Jahr fanden schon 75 Bücher einen Paten, und die Aktion läuft noch.

Die Bücher aus der Buchstütze seien auch im Verleih ein Renner, so Schmitz weiter und ergänzt: »Letztes Jahr haben die Erwachsenen vor allem nach historischen Romane gefragt.« Beispielhaft verweist sie auf den zweiten Band der Reihe »Palais Heiligendamm«. Kaum sei er buchstützen-technisch bearbeitet worden, sei er Schlag auf Schlag 17 Mal entliehen worden.

Vier Wochen Leihfrist

»Bei einer Leihfrist pro Leser von insgesamt vier Wochen war er das Jahr über durchgängig verliehen und wurde eifrig vorbestellt«, ist von Schitz zu erfahren. Ähnliche Erfolge verzeichneten Corinna Bomanns historische Reihe »Die Schwestern vom Waldfriede«. Bei den historischen Reihen wollten Buchstützen-Profis auch gerne gleich ganze Reihen spenden, freut sich Schmitz.

Auch Krimis aus der Buchstütze seien 2021 gut nachgefragt worden, beispielsweise Band eins und zwei der »Juncker & Kristiansen«-Reihe von Kim Faber, die Krimi-Reihe »Kommissar Dupin« von Jean-Luc Bannalec oder Ellen Bergs lustig-leichte Krimis. Die Bücher seien seither mindestens elf Mal verliehen worden. »Bei den Jüngsten waren 2021 die beiden »Zilly und Zingaro«-Bilderbücher die Favoriten«, weiß Schmitz. »Alles Magie« sei 14-mal und »Reise um die Welt« 18-mal entliehen worden. Gefragt sei auch die Reihe »Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten«.

Zu den aktuellen Buchspendern gehören Katharina Thiel aus Kembach und ihre Kinder Willi (7) und Franz (5). Ihre Kinder dürften aussuchen, welche beiden Bücher sie spendet. Sie spende schon zum dritten Mal, erklärt Thiel. Ihre Jungen dürften die Bücher auch zuerst lesen. »Wir sind oft hier in der Bücherei«, erzählt sie. Der Besuch sei für die Familie wie ein Feiertag. »Der Jahresbeitrag ist sehr günstig, da unterstützt man gerne.«

Schmitz' persönlicher Buchtipp aus der aktuellen Spendenwunschliste ist der Roman »Lügen über meine Mutter« von Daniela Dröscher. Die Autorin erzähle, so die Leiterin, darin eine eigentlich ganz furchtbare Familiengeschichte aus den 80er Jahren, in der, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, das Gewicht der Mutter eine zentrale Rolle spiele.

Zumindest für den Vater der Familie, der die Figur seiner Frau gnadenlos für alles verantwortlich mache, was in seinem Leben nicht gut oder auch gar nicht funktioniere. Unfassbar sei, die Mutter halte aus und kümmere sich um Kinder, Haushalt und mehr. »Sie schafft es tatsächlich, ihre Würde zu bewahren.« Dies alles werde von der kleinen Tochter der Familie, Ela, so empathisch und offen geschildert, dass man unbedingt an ihrer Seite bleiben möchte, das Buch nicht mehr aus der Hand legen mag und schockiert Seite um Seite verschlinge. »Ich habe schon lange nicht mehr eine so fesselnde Geschichte gelesen, bei der es gleichzeitig um so vieles geht«, sagt Schmitz abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN