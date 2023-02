Ein Date mit Linsen und Lupinen

Messe: Direktvermarkter stellen Lebensmittel vor

Mit der Veranstaltung »Meet & Greet - Messe für Lebensmittel aus dem Main-Tauber-Kreis« am Samstag, 25. Februar, von 13 bis 16 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim stellt die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt Main-Tauber-Kreis das regionale Angebot vor. Darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Die Messe bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, mit Lebensmittelerzeugern und direktvermarktenden Betriebe aus der Region in Kontakt zu treten und ihre Produkte kennen zu lernen. Zudem können die Produkte kostenlos probiert werden.

»Mit diesem Veranstaltungsformat bilden wir eine Brücke zwischen Produzenten und Konsumenten aus der Region. Kurze Transportwege, ein nachhaltiger Anbau sowie eine artgerechte Tierhaltung sind aktuelle Fokusthemen der Verbraucherinnen und Verbraucher«, erklärt Erster Landesbeamter Florian Busch.

Um dies sichtbar zu machen, sei im vergangenen Sommer das Qualitätssiegel Bio-Region Main-Tauber-Kreis entwickelt worden. Inzwischen könnten Betriebe aus dem Main-Tauber-Kreis mit dieser Zertifizierung ausgezeichnet werden. »Bio-Produkte sind durch das Siegel künftig auf einen Blick erkennbar. Das erleichtert Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre Kaufentscheidung, etabliert regionale Lebensmittel und fördert so den Absatz der Betriebe«, erklärt Stefan Fiedler als Regionalmanager der Bio-Musterregion. Im Rahmen der Messe werden die ersten Produkte mit diesem Logo ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung findet um 13.30 Uhr statt.

Seit 2021 ist der Main-Tauber-Kreis eine von 14 Bio-Musterregionen des Landes Baden-Württemberg. Das Ziel ist, die Bio-Erzeugung von Lebensmitteln vor Ort nachhaltig zu stärken. Um das zu erreichen, engagieren sich Erzeuger, Verarbeiter, Vermarkter und Verbraucher direkt vor Ort. Das Regionalmanagement ist hierbei die Schnittstelle und vernetzt Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

