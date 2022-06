Ein Berg der Freude

Serie: Neue Reihe »Freudenberg entdecken« widmet sich der »Kleinstadt mit Herz« - Auftakt: Blick in die Geschichte

Freudenberg Dienstag, 07.06.2022 - 12:26 Uhr

»Ei­ne Klein­stadt mit Herz«, so be­zeich­net sich Freu­den­berg am Main selbst. In un­se­rer neu­en Rei­he »Freu­den­berg ent­de­cken« stellt die Re­dak­ti­on den Le­sern die Stadt, ih­re Se­hens­wür­dig­kei­ten und ih­re Ge­schich­te vor. Da­bei gibt es auch zahl­rei­che Tipps zum Be­o­b­ach­ten, Aus­pro­bie­ren und Ent­de­cken.