Ein Beispiel gelungener Inklusion in der Schule

Bildung: Schulleiterin Katja Roth und Klassenlehrerin Sandra Kirsten über den Unterricht an der Eichwald-Grundschule Rauenberg

Freudenberg 23.01.2023 - 11:31 Uhr 3 Min.

Stella-Marie Roth, die hier das Rollbrett zieht, ist eines der Inklusionskinder an der Eichwald-Grundschule Rauenberg. Die Siebenjährige hat einige körperliche Einschränkungen, auf die Lehrer und Mitschüler Rücksicht nehmen müssen. Dank des guten Miteinanders ist sie aber überall dabei und hat viel Spaß bei Sport und Bewegung. Foto: Birger-Daniel Grein

Ihre Mutter Melissa Roth berichtet, durch einen Beckenschiefstand hinke das Mädchen, zudem habe es ein Implantat im Rücken.

»Sie sollte nicht stürzen und nicht umgerannt werden«, erklärt die Mutter. Zudem habe ihre Tochter Probleme beim Bücken. Beim Gespräch unseres Medienhauses mit Stella-Marie wird klar, das Mädchen liebt Bewegung, will überall dabei sein und mag seine Schule und die Schulkameraden. »Am liebsten mag ich Sport, weil wir da turnen«, schwärmt die Schülerin. Ihre Mitschüler seien nett und spielten mit ihr.

Gutes Miteinander

Melissa Roth lobt das gute Miteinander mit der Schule und der Schüler untereinander sowie deren Hilfsbereitschaft und fügt hinzu: »Es ist eine sehr offene familiäre Schule«. Auch im Schulbus würden die anderen Kinder auf Stella-Marie Rücksicht nehmen und ihr, wenn nötig, helfen. Für die medizinische Versorgung, die das Mädchen zu bestimmten Zeiten in der Schule braucht, kommt die Mutter in die Schule.

Das gute Miteinander mit Melissa Roth heben auch Schulleiterin Katja Roth und Stellas Klassenlehrerin Sandra Kirsten hervor. Wichtig sei gewesen, dass die Schule einen extra Raum habe, den die Mutter für die medizinische Versorgung nutzen kann, beschreiben die Lehrer.

Zudem müsse im Sportunterricht und bei Bewegungselementen im sonstigen Unterricht Rücksicht genommen werden. Stellas Mutter habe den Mitschülern Stellas Einschränkungen und die Hintergründe vorgestellt. Die Lehrer würden die anderen Kinder zudem an die Rücksichtnahme erinnern.

Nachfragen beantwortet

Auch Nachfragen der Kinder seien beantwortet worden. »Die Familie geht offen mit dem Thema um.« Kirsten lobt, alle Schüler hülfen Stella und sie werde voll akzeptiert. Katja Roth ergänzt, Stella sei ein sympathisches Kind, und für ihre Mitschüler gehöre sie dazu.

In den vergangenen vier Jahren habe es in der Außenstelle Rauenberg fünf Inklusionskinder gegeben. In der Stammschule Lindtal-Schule in Freudenberg waren es vier.

Die Schulleiterin erklärt, die Bereiche seien ganz unterschiedlich gewesen, beispielhaft zählte sie im Rahmen des sonderpädagogischen Förderbedarfs auf: Lernschwächen, körperliche Beeinträchtigungen, Autismus, Diabetes und psychische Beeinträchtigungen.

Jedes Inklusionskind habe andere Anforderungen, waren sich die Lehrerinnen einig. Absolut wichtig sei in allen Fällen ein gutes Miteinander mit den Familien der Kinder. Eine große Hilfe sei zudem die Unterstützung von außen, zum Beispiel durch Schulbegleiter und außerschulische Hilfseinrichtungen, wie die Familienhilfe und die Tagesgruppe der Diakonie. Mit beiden pflege man eine gute Zusammenarbeit.

Wunsch: Mehr Lehrer

Beide Lehrer wünschten sich zusätzliche Lehrerstunden für Inklusion und in speziellen Fällen zusätzliche Lehrer für Teamarbeit in der Klasse sowie die feste Unterstützung durch Sonderpädagogen. Katja Roth betont, dass Grundschullehrer keine sonderpädagogische Ausbildung hätten und so Kindern mit speziellem Förderbedarf nicht optimal helfen könnten.

Generell habe die Zahl der Kinder mit besonderen Problemen und Bedürfnissen in den vergangenen Jahren zugenommen. In einer kleinen Schule mit Jahrgangsmischung sei verstärkte Inklusion die Herausforderung während des Unterrichts. Andererseits seien Kinder mit Einschränkungen in der kleinen Schule mit den sozial eingestellten Mitschülern gut aufgehoben.

Kirsten ergänzt, ob Inklusion gelinge, hänge vom einzelnen Kind und der Situation ab. Einig sind sich beide, es gebe auch Fälle, da könnten die Kinder in passenden Förderschulen vor allem in Kleingruppen besser gefördert werden.

Lange Prüfwege

Katja Roth wünscht sich zudem eine Beschleunigung bei Prüfverfahren für Unterstützungsleistungen, wie Schulbegleiter. Man arbeite gut mit den Behörden zusammen, die vorgeschriebenen Prüfwege dauerten aber. »Hat ein Kind im Kindergarten bereits einen Inklusionsstatus, muss dieser dennoch für die Schule neu beantragt werden, inklusiv neuer aufwendiger Verfahren«, so die Schulleiterin abschließend.

Die klare Grenze der Inklusion sehen beide Pädagoginnen dann, wenn andere Kinder in der Klasse darunter leiden, dass sich der Lehrer zu stark um das Inklusionskind kümmern muss und der Unterricht dazu unterbrochen werden muss.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: VACTERL-Assoziation Eine VACTERL-Assoziation fasst Kombinationen komplexer Fehlbildungen zusammen. Die mit embryonalen Entwicklungsstörungen zusammenhängen. Die Buchstaben des Akronyms (Anm. d. Red.: Akronym ist ein aus den Anfangsbuchstaben mehrer Wörter gebildetes Wort) stehen für die Bereiche möglicher Fehlbildungen: V - Vertebrale Anomalien (Fehlbildungen der Wirbelsäule) A - Anale und Aurikuläre Anomalien (Fehlbildungen des Afterbereichs) C - Cardiac defects (Herzfehler, vor allem Kammerscheidewanddefekte) T - Tracheo-ösophageale Fistel (Verbindung zwischen Luft- und Speiseröhre) E - Ösophagusatresie (Speiseröhrenverschluss) R - Renale Fehlbildung (Nierenfehlbildungen / Nierenagenesie, also Fehlen einer oder beider Nieren) L - Limb-Fehlbildungen (Fehlbildung der Gliedmaße, Arme oder Beine) Liegen bei einem Kind mindestens drei der genannten Fehlbildungen vor, spricht man von einem Kind aus der Gruppe der Kinder mit VACTERL-Assoziation. Die Häufigkeit liegt je nach Studie bei einem Fall auf 10.000 bis 40.000 Geburten. Wikipedia