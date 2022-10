Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ein Baum für jeden neuen Einwohner Kreuzwertheims

Geburtsbaum: Lob und Anregungen für Familienangebote in der Marktgemeinde

Kreuzwertheim 30.10.2022 - 12:00 Uhr < 1 Min.

Bei der Pflanzung der Geburtsbäume der Marktgemeinde Kreuzwertheim halfen alle Generationen aus den Familien der neuen Erdenbürger mit. Gepflanzt wurden die Bäume im Streuobstgebiet Erlichsgärten.

Die Bäume konnten entweder im eigenen Garten oder gemeinsam bei schon fast tradtionellen Termin in den Erlichsgärten gepflanzt werden. Dabei halfen auch viele Großeltern und ältere Geschwister mit. Alle Teilnehmer lobten die Aktion. Es sei schön, dazu zusammenzukommen. Man könne immer wieder kommen und die Bäume mit den Kindern besuchen, so bringe man ihnen auch die Natur nahe, so die Meinungen.

"Die Aktion macht auch Spaß", meinte Amelie (10), die mit ihren Geschwistern mithalf, den Baum für ihren im Dezember 2021 geborenen Bruder Jannis zu pflanzen. Ihre Eltern Judith und Daniel Nagy, die vier Kinder zwischen zehn Monaten und zehn Jahren haben, lobten allgemein die vielen Angebote für Kinder in Kreuzwertheim - einzig bei der Zahl der Kitaplätze gebe es einen Mangel.

Jeroen Faeth pflanzte zusammen mit seinen älteren Kindern den Baum für seinen im Februar 2022 geborenen Sohn Tino. Dazu verwendete er einen selbst gebauten Spaten aus Edelstahl. Diesen vererbe er seinen Kindern, betonte er. Mit den Angeboten für Familien in der Gemeinde zeigte er sich zufrieden. Eine Verbesserung wünscht er sich für den Spielplatz am Laufer. Unterstützt wurde die Baumpflanzaktion vom BUND Kreuzwertheim, dem Bauhof der Marktgemeinde und der Feuerwehr Kreuzwertheim.

Birger-Daniel Grein