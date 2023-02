Ehrenamtliche Richter für den Main-Tauber-Kreis gesucht

Schöffen: Bewerbungen sind ab sofort möglich - Jetzt anmelden

MAIN-TAUBER-KREIS 08.02.2023 - 14:58 Uhr < 1 Min.

Das Jugendamt des Landratsamtes stelle im Main-Tauber-Kreis die Vorschlagslisten für dieses Ehrenamt auf, meldet die Pressestelle der Behörde.

»Das Schöffenamt ist ein verantwortungsvolles und unverzichtbares Element unseres demokratischen Rechtsstaates. Jugendschöffinnen und Jugendschöffen fällen als ehrenamtliche Richterinnen und Richter gemeinsam und gleichberechtigt mit Berufsrichterinnen und Berufsrichtern die Urteile in Jugendstrafverfahren«, stellt Landrat Christoph Schauder die Bedeutung des Ehrenamts heraus.

Die Vorschlagsliste, die das Jugendamt aus dem Kreis der Bewerber erstellt, wird durch den Jugendhilfeausschuss verabschiedet und anschließend an die Amtsgerichte übersandt.

Dort finden in der zweiten Jahreshälfte die Jugendschöffenwahl für die Bezirksjugendschöffengerichte bei den Amtsgerichten in Tauberbischofsheim und Ellwangen statt sowie die Wahl für die Jugendkammern bei den Landgerichten in Mosbach und Ellwangen, so de Mitteilung weiter.

Bestimmte Voraussetzungen

Für Jugendschöffen gelten bestimmte Voraussetzungen. Neben der deutschen Staatsangehörigkeit muss der Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis liegen. Bewerber müssen zu Beginn der Amtsperiode am Montag, 1. Januar 2024, mindestens 25 Jahre alt sein beziehungsweise dürfen das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Zudem ist die persönliche Eignung der Schöffen ein Kriterium, heißt es. Das Amt verlange von den Gewählten »in hohem Maße Unparteilichkeit und Urteilsreife«. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssten demnach auch in schwierigen Situationen gewahrt werden. Juristische Kenntnisse seien für das Amt allerdings nicht erforderlich.

Wer Interesse am Amt des Jugendschöffen hat, wendet sich direkt an das Jugendamt, Gartenstraße 1, Tauberbischofsheim. Dort steht Amtsleiter Martin Frankenstein unter Tel. 09341 825480 oder per E-Mail: martin.frankenstein@main-tauber-kreis.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

el