»Ehrenamtler par Excellence« ausgezeichnet

Partnerschaftsjubiläum: Klaus von Lindern erhält Wertheimer Stadtmedaille in Silber für seine Verdienste

Wertheim 29.07.2022 - 15:51 Uhr < 1 Min.

Klaus von Lindern bekommt von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez die Stadtmedaille in Silber.

Als 1981 die Partnerschaft mit Huntingdon und Godmanchester begründet wurde, war der Geehrte Mitglied der Delegation. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez freute sich, dass von Lindern jetzt auch zum 40. Geburtstag dabei war. Er habe versprochen »I will always stay a twinner« und dies bis heute eingehalten. Seit mehr als 30 Jahren sei er eine tragende Säule in der Internationalen Partnerschaftsvereinigung (IPW), deren Ehrenmitglied er seit Mai sei.

Klaus von Lindern werde als »vielseitig, aufgeschlossen, sehr kompetent und mit sehr viel Herzblut bei der Sache« beschrieben. Das mache ihn zum »Ehrenamtler par excellence«. Ganz besonders Huntingdon und Godmanchester habe seine Aufmerksamkeit gegolten. Als Lehrer habe er Kontakte auf schulischer Ebene gepflegt und sei bei den Partnern kein Unbekannter. Während der strengen Pandemiebestimmungen habe sich der Pensionär regelmäßig mit den Freunden online ausgetauscht und Zeitungsberichte verfasst.

Auch jenseits der Partnerschaften hat sich Klaus von Lindern eingebracht: 2014 hatte er bereits die Stadtmedaille in Bronze für sein Engagement im Stadtteilbeirat Wartberg, in der SG Wartberg, im Bürgerverein und im Wartbergchörle bekommen.

Klaus von Lindern nahm die Auszeichnung sichtlich gerührt unter stehendem Applaus der Anwesenden entgegen. Menschen zusammenzubringen sei ihm immer wichtig gewesen. Er habe »unheimlich beeindruckende Menschen« kennengelernt, wofür er dankbar sei.

PeFS