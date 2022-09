Ehemaliges Feuerwehrhaus soll zum Bürgercafé werden

Grundsatzbeschluss: 80.000 Euro Baukostenzuschuss für Dietenhaner Treffpunkt - Ausstellungen von Ottmar Hörl geplant

Wertheim 13.09.2022 - 16:34 Uhr 1 Min.

Das ehemalige Feuerwehrhaus in Dietenhan soll zu einem Bürgercafe für die Ortschaft werden. Dazu will die Stadt Wertheim dem noch zu gründenden Trägerverein des neuen Treffpunktes einen Baukostenzuschuss von 80.000 Euro im Haushalt 2023 gewähren. Foto: Gunter Fritsch

Das Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Dorfbrunnen der Ortschaft ist im Eigentum der Stadt Wertheim und wurde bis 2021 von der Feuerwehr genutzt. Im Ortschaftsrat entstand nun die Idee, an diesem Platz einen Treffpunkt für ungezwungene Begegnungen, für Lesungen und kleine Ausstellungen zu etablieren. Für den Umbau des Gebäudes soll in den Haushalt 2023 ein Baukostenzuschuss von 80.000 Euro eingestellt werden, lautete am Montag die einstimmige Empfehlung des Finanzausschusses an den Wertheimer Gemeinderat.

Der derzeit in Gründung befindliche Trägerverein will das Bürgercafé bauen und betreiben, erläuterte Ortsvorsteher Frank Helm die Hintergründe. Dazu sollen das Grundstück an den Verein übertragen und für das Haushaltsjahr 2023 ein Baukostenzuschuss von 80.000 Euro gewährt werden. Den Differenzbetrag zu den kalkulierten Baukosten von rund 200.000 Euro bringt der Trägerverein auf, und zwar durch Eigenleistungen, günstigeres Bauen, Spenden und mögliche Zuschüsse. Sollten die Baukosten deutlich über die kalkulierten 200.000 Euro steigen, will die Stadt Wertheim einen weiteren Zuschuss von bis zu 20.000 Euro leisten, heißt es im Beschluss des Finanzausschusses weiter.

Seit 15 Jahren angedacht

Helm erinnerte daran, dass das Projekt nun schon seit 15 Jahren angedacht sei. Finanzieren wolle man es neben Eigenleistungen auch über Spenden von Unternehmen. Der Dietenhaner Künstler Ottmar Hörl sei ebenfalls an dem Projekt beteiligt und werde in dem Gebäude auch Ausstellungen bestreiten, kündigte Helm an.

Vorgesehen ist, den Gebäudebestand - so weit sinnvoll und möglich - zu erhalten. Entstehen soll auf einer Grundfläche von knapp 60 Quadratmetern eine Bürgerstube mit etwa 30 Quadratmetern Grundfläche. Neben einer Küche soll die vorhandene Toilettenanlage mit einer behindertengerechten Toilette erweitert werden. Zum Brunnen hin, soll die Bürgerstube eine Glasfront mit einem Eingang erhalten: So soll die Fläche rund um den Brunnen in der warmen Jahreszeit als Außenfläche genutzt werden.

Das eigentliche Bürgerhaus in Dietenhan, in dem sich früher die Schule befand, wurde 2013 aus Mitteln einer Erbschaft erweitert. Es steht am Rande der Ortschaft und ist nur über eine steile Auffahrt zu erreichen. Außerdem sei dort die Parkplatzsituation problematisch, erläuterte Referatsleiter Helmut Wießner die Situation vor Ort. Genutzt wird das Bürgerhaus derzeit vor allem von Vereinen.

Der Tageselternverein betreibt in dem Gebäude eine Kindertagesstätte. Nach Einschätzung des Ortschaftsrats eignet sich das Bürgerhaus allerdings wegen seiner Lage nicht als Treffpunkt für die Dietenhaner Einwohner.

