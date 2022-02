Ehefrau bedroht und verletzt: 22.500 Euro Geldstrafe

Amtsgericht Wertheim: 33-jähriger Angeklagter soll seine Partnerin außerdem auch noch gewürgt haben

Die Staatsanwaltschaft verliest die Anklageschrift: Der 33-Jährige soll seine Frau Ende Februar 2015 während einer Auseinandersetzung bei einer Autofahrt aus dem Auto gezerrt, bedroht und am Hals gepackt haben. Des Weiteren habe er sie am 14. Juni 2020 so sehr in Angst versetzt und gegen ihre Wohnungstür gestoßen, dass sie die Polizei rief. Bei einer Misskommunikation um das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes im Januar 2021 soll die Drohung gefallen sein, er wolle seine Ehefrau umbringen.

Der adrett gekleidete Angeklagte erscheint mit seiner Rechtsanwältin zu der Verhandlung. Als dieser nach seinem Beruf gefragt wird, gibt er an Versicherungsmakler zu sein. Erst nach Fragen seitens der Richterin eröffnet er, dass er zahlreiche Wohnungen sowie ein eigenes Unternehmen besitzt. Die Richterin befragt den 33-Jährigen bezüglich der Vorwürfe gegen ihn, dieser antwortet, 2015 sei seine Frau schwanger gewesen, da würde er diese doch nicht würgen und beteuert: »Ich habe meine Frau nie angefasst.« Hierauf reagiert die Richterin humorvoll: »Wie kommt es dann, dass sie ein gemeinsames Kind haben?«

Unter Druck gesetzt

Der Angeklagte weist jegliche Vorwürfe von sich, räumt allerdings ein, bei dem Streit im Januar die getrennt lebende Ehefrau mit Anrufen bei ihrem Bruder oder ihrer Mutter unter Druck gesetzt zu haben. Sie agiere anders, wenn er mit dem Bruder die Dinge kläre. Der 33-Jährige unterliegt einem Kontaktverbot zu seiner Frau, das einen Abstand von 50 Meter vorschreibt. Er selbst gibt an, nach der Trennung in psychosomatischer Behandlung gewesen zu sein: »Es gibt einen Grund, warum ich mich scheiden lasse, aber wir haben nie solchen Streit gehabt.«

Zu Wort kommt ebenfalls die geschädigte Noch-Ehefrau des Angeklagten. Die 33-Jährige wird offen von der Richterin nach Vorfällen gefragt, die stattgefunden haben sollen. Die junge türkischstämmige Frau gibt zu, die Beziehung und die Taten belasteten sie sehr, und sie habe einige Erinnerungslücken. Ihr Mann sei schon während der Ehe aggressiv und gewalttätig ihr gegenüber geworden, bis sie sich entschlossen habe, Anzeige gegen ihn zu erstatten. Sie schildert ohne konkrete Nachfragen die jeweiligen Tatvorwürfe aus ihrer Perspektive, wenngleich ihr dies sichtlich schwerfiel. Das Paar belasteten auch der Umgang mit der gemeinsamen Tochter und diverse zivilrechtliche Verfahren.

Die verwitwete, 58-jährige Nachbarin, die gegenüber auf der Etage der Wohnung der Ehefrau wohnt, habe immer mal wieder Streit mitbekommen, jedoch soll sie keine Handgreiflichkeiten bemerkt haben. Im Juni 2020 habe sie lediglich im Nachhinein mitbekommen, dass ihre Nachbarin nach einem Streit mit deren Ehemann die Polizei rief, da sie zu dieser Zeit Gassi war, so die Reinigungskraft.

Psychisch angeschlagen

Der sachbearbeitende Polizist schildert, dass er die Anzeige nicht aufnahm, jedoch mehrere Vernehmungen mit der 33-Jährigen geführt habe. Während ihr Ehemann bei seiner Vernehmung jegliche Vorwürfe zurückwies, habe die Ehefrau von verschiedenen physischen und psychischen Misshandlungen gesprochen. Der 58-jährige Kommissar beschrieb den Zustand der jungen Frau bei den Vernehmungen als psychisch angeschlagen und weinerlich.

Das Bundeszentralregister des Angeklagten weist keine Einträge auf, gleichwohl konfrontiert die Staatsanwältin den Angeklagten mit einer bedrohlichen Nachricht an den Bruder der Geschädigten, in der er dieser Krieg versprach und schrieb, man werde sie nicht wiedererkennen, wenn er mit ihr fertig sei. Auch die Richterin zeigte sich schockiert und meinte: »Der Bruder hat sich doch nicht in die Ehe seiner Schwester einzumischen!«.

Nur finanzielles Interesse?

Während die Staatsanwältin die Tatvorwürfe als bestätigt ansieht und auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung plädiert, versucht die Rechtsanwältin, die Aussage der Ehefrau zu diskreditieren und wirft dieser reines finanzielles Interesse vor und plädiert auf einen Freispruch für ihren Mandanten. Dieser beteuert vor der Urteilsverkündung: »Ich bin unschuldig.«

Richterin Ursula Hammer verurteilt den 33-jährigen Angeklagten wegen zweifacher Körperverletzung und Bedrohung zu einer Geldstrafe von 22.500 Euro. Die Richterin begründet ihr Urteil mit der Glaubhaftigkeit der Ehefrau, die neben der Aussagekonsistenz auch noch über Erinnerungen an Details verfügte. Sie entgegnet in Richtung der Anklagebank: »Man kann finanzielle Interessen haben und trotzdem die Wahrheit sagen.« Gegen das Urteil kann der Angeklagte Rechtsmittel einlegen.

SALIH KUSINI