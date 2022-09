Wie E-Carsharing jetzt auch in Külsheim genutzt werden kann

Umwelt: Mit dem Handy über eine App ab sofort zu buchen - Stadtwerk Tauberfranken nicht auf Gewinn aus

Külsheim 19.09.2022 - 12:24 Uhr 2 Min.

E-Carsharing in Külsheim: Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann am Steuer, Ralf Braun, Nicole Berberich und Carsten Megele begleiten den "Erstling". Foto: Michael Geringhoff Die App sagt alles: Wo ist das Auto, wie ist der Ladezustand, ist es gerade frei? Foto: Michael Geringhoff

An der Ladestation »Festhalle« ist ein brandneues Elektroauto stationiert, die Bürger können es ab sofort, ohne großen Aufwand und für nur kleines Geld, benutzen.

Für Külsheim ist es die absolute Premiere und für das Stadtwerk ist es noch längst keine Routine, denn der Külsheimer E-Flitzer ist erst der zweite in der Flotte - der erste wird bereits in Igersheim eingesetzt. Vor einigen Monaten sei er in der Sache auf das Stadtwerk zugegangen, sagte Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann bei der Indienststellung des Viersitzers.

Große Potenziale

Es gebe beim E-Carsharing viele Anbieter, die mit Macht in den Markt drängten, er sehe die elektrische Zukunft dabei am ehesten mit dem eigenen Stadtwerk, sagte Schreglmann. Bei der Energiewende sehe er große Potenziale, ganz besonders im Bereich der Mobilität, und genau da greife man jetzt an. Die Stadt Külsheim selbst ist als Nutzer auch mit im Boot und wird das Gros der Dienstfahrten - geschätzt sind zunächst einmal 6000 Jahreskilometer allein für Seminare und Veranstaltungen - künftig mit dem elektrischen Sharing-Auto absolvieren. Im Blick habe man zuerst natürlich die Bürger, sagte Ralf Braun vom Stadtwerk. In den Külsheimer Garagen stünden eine Vielzahl von Zweitwagen, die sich leicht durch das elektrische Leihauto ersetzen ließen. Da sei reichlich Sparpotenzial für die Haushalte drin, schließlich koste das Auto in der Garage Geld, selbst wenn es nicht benutzt werde. Sogar weitgehend unbenutzt schade der konventionelle Zweitwagen der Umwelt.

In Städten eher zu etablieren

Braun nannte den CO2-Abdruck bei der Herstellung, aber auch die Wartung konventioneller Autos, bei der immer mit fossilen Stoffen hantiert werde. Ihm sei es wichtig, das E-Sharing als Thema »auf dem flachen Land« zu etablieren, sagte Braun.

In Städten mit ihrer Enge und dem Parkplatzmangel sei das Thema viel leichter zu etablieren als im ländlichen Raum, wo das eigene Auto nach wie vor traditionell dazugehöre. Es gehe ihm allein um die Sache, Gewinn wolle man beim Stadtwerk nicht erzielen, betonte Braun. Die Kooperation mit Külsheim sichere dem Leihauto eine gewisse Grundlast, beim Rest müsse man mal sehen, wie gut die Bürger das Auto annähmen.

In Igersheim sei die Resonanz sehr gut. Bürger nutzten das Auto sehr flexibel, dabei auch öfter übers Wochenende oder »um nur schnell mal die Kinder abzuholen«, so Braun. Das Stadtwerk baut das Sharing-Netz weiter aus, der nächste E-Flitzer soll in der 42. Kalenderwoche in Bad Mergentheim ausgeliefert werden. MICHAEL GERINGHOFF

Die App zum E-Carsharing

Um das E-Auto leihen zu können, braucht es in der Hauptsache ein Handy.

Das System wird über die MOQO-App gesteuert, sie ist für Apple und Android verfügbar. Bei der Initialisierung weist sich der künftige Kunde einmalig mit seinem Führerschein und der Bankverbindung aus. In der App kann er die Verfügbarkeit des Autos prüfen, es auch vorbestellen und viele weitere Funktionen nutzen, sehen wo das Auto steht, wie Ladezustand und Reichweite sind. Geöffnet wird die Autotür über das Handy, der Fahrzeugschlüssel mit einem Extra-Chip ist im Handschuhfach zu finden. Die App erläutert alle Schritte, erklärt auch, wie man das Auto mit der Ladesäule verbindet. Für weitere Strecken liegen Ladekarten verschiedener Anbieter im Handschuhfach. Das Auto hat eine Reichweite von rund 250 Kilometern, die Energiekosten sind in der Leihgebühr bereits enthalten. Je Stunde werden 6 Euro verrechnet (jeweils 50 Kilometer sind frei). Es gibt eine 30-Euro-Tagespauschale, sie beinhaltet 250 Freikilometer. Jeder weitere Kilometer wird mit 20 Cent berechnet.

Michael Geringhoff