E-Car und E-Bike: Sharing im Main-Tauber-Kreis ausgezeichnet

Verkehr: Gute Projektarbeit gewürdigt

Dorothea Grebbin, Vorsitzende des Taubermobil Carsharing e.V., überreichte den Projektpartnern das Preisgeld für die erfolgreiche Teilnahme an dem Wettbewerb "Gemeinsam erfolgreich. Mobil in ländlichen Räumen" (von links): Thorsten Haas (VGMT), Ursula Mühleck (Landratsamt Main-Tauber-Kreis), Dorothea Grebbin und Steffen Heßlinger (Stadtwerk Tauberfranken).

Damit wurden das Konzept, die Herangehensweise und die gelungene Kooperation gewürdigt, mit der mehrere Partner die Mobilität verbessern möchten. Dies meldet die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis.

Diese Partner sind die Ansmann AG, das Landratsamt Main-Tauber-Kreis, die Stadt Bad Mergentheim, die Stadtwerk Tauberfranken GmbH, der Verein Taubermobil Carsharing, die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT) und die Westfrankenbahn.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hatten den Wettbewerb im Programm »Region gestalten« initiiert.

Erweitertes Angebot

Mobil zu sein, ist Voraussetzung, um am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen. Um Mobilitätsprobleme zu lösen, sind Kooperationen oft entscheidend, gerade in ländlichen Regionen, so die Mitteilung. Die Projektbeteiligten, der Verein Taubermobil und die VGMT als federführende Organisation für den Landkreis, wissen beides und haben das Gemeinschaftsprojekt unter dem Namen »Taubermobil Car & Bike Sharing« eingereicht. Durch das Projekt wurden der Service in der Mobilitätszentrale am Bahnhof in Bad Mergentheim aufgewertet sowie das bestehende Carsharing-Angebot um ein E-Car- und E-Bike-Sharing erweitert.

Landrat Christoph Schauder freute sich über die Auszeichnung. »Auch an anderen Stellen im Landkreis wollen wir gemeinsam mit regionalen Partnern vergleichbare Projekte umsetzen«, betonte Schauder.

Laut Ursula Mühleck, Verkehrsdezernentin im Landratsamt und VGMT-Geschäftsführerin, sollen mehrere Mobilitätsformen verknüpft und eine personenbediente Beratung angeboten werden. Dadurch soll der Zugang zur E-Mobilität erleichtert und der ÖPNV attraktiver werden.

»Gemeinsam mit Partnern das Kooperationsprojekt 'Mobilitätszentrale' erfolgreich umzusetzen macht Spaß, weil es nicht nur die Mobilität in unserer Region fördert, sondern auch Autofahrern die Elektromobilität nahebringt. Deshalb sind wir auch bei weiteren Projekten gerne mit dabei«, sagt Paul Gehrig, Geschäftsführer der Stadtwerk Tauberfranken GmbH.

Eine Jury mit Vertretenden aus Wissenschaft, Forschung, Verkehr und Verwaltung hatte aus 45 Bewerbungen die 20 besten in Kooperation umgesetzten Mobilitätsprojekte ausgewählt.

Markus Kerber, Staatssekretär im BMI, lobte das Engagement der Besten: »Die im Wettbewerb ausgezeichneten Kooperationsprojekte gehen voran und zeigen bundesweit, wie Mobilität aussehen kann. Hier ist die Zukunft schon in die Praxis eingezogen. Das wollen wir würdigen und zum Nachahmen animieren.«

Das Projekt »Taubermobil Car&Bike Sharing« und die anderen Gewinnerprojekte werden im Online-Nachschlagewerk für Mobilitätslösungen Mobilikon vorgestellt, heißt es weiter. Unter Besten wurden zusätzlich drei Sonderpreise vergeben: Für die drei besten Projekte wurde jeweils ein Kurzfilm produziert, der den Eintrag auf Mobilikon ergänzt und die Projekte besonders würdigt. »Die erfolgreich umgesetzten Kooperationsprojekte können auch in anderen Kommunen Schule machen«, ergänzt der Leiter des BBSR, Markus Eltges.

