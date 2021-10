Durch Tischkicker den Bann gebrochen

Diakonisches Werk: Hilfe für Kinder und Jugendliche - Schule und Jugendhilfe miteinander verzahnt - Besuch bei einer Übergangsgruppe

Wertheim 08.10.2021

Geheimtraining am Tischkicker: Franziska Schindler und Thomas Anemüller.

In der Übergangsgruppe (siehe Hintergrund) können über das Jahr verteilt bis zu elf Schüler aufgenommen werden, die sich meist in Krisensituationen befinden und ihre Stammschule nicht besuchen können. Bis zu sechs Jugendliche laufen zeitgleich durch das System, wie Sylvia Gravius, seit 2007 Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe des Diakonischen Werks in Wertheim, erläutert. Die 25-jährige Sozialpädagogin Franziska Schindler leitet das Projekt. Unterstützt wird sie von Sonderschullehrer Thomas Anemüller und Lehrer Uwe Meyerholz.

Die Übergangsgruppe ist in den Räumen der Edward-Uihlein-Schule in der Bismarckstraße angesiedelt. »Wir sind sehr zufrieden damit, können wir doch den Computerraum und weitere Fachräume, Lehrküche und Turnhalle mitbenutzen«, so Anemüller, mit 65 Jahren der Dienstälteste.

Dass zwei völlig unterschiedliche Systeme miteinander kooperieren, begeistert alle Beteiligten. Es gehe um Lerninhalte- und um psychosoziale Inhalte. Schule und Jugendhilfe seien hier verzahnt, wie Sylvia Gravius es beschreibt.

Der Erstkontakt laufe meist über die Schulsozialarbeit. Da sei Wertheim besonders gut aufgestellt. Man setzt sich zusammen, stellt die Möglichkeit Übergangsgruppe vor und schaut, ob das Angebot passt. Jugendamt, Lehrer, Eltern und Schüler müssten einverstanden sein. Das Prinzip der Freiwilligkeit sei enorm wichtig, so Anemüller. »Wenn sie erst mal hier sind, ist das meist ein Selbstläufer.«

Die Teilnahme in der Übergangsgruppe sei zeitlich begrenzt, aber nicht starr. »Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Schüler.« Es geht häufig um Schulangst, die sich unterschiedlich äußert. Sind die Jungen eher extrovertiert und machen durch unangepasstes Verhalten auf sich aufmerksam, ziehen sich die Mädchen zurück und sind nicht ansprechbar. Leistungsdruck oder Mobbing durch Mitschüler können die Auslöser sein.

Die Gruppe in Wertheim sei ausgeglichen, was die Anzahl von Mädchen und Jungen angehe. Aktuell verteilen sich sechs bis acht Schüler über die Woche. Drei von ihnen kommen sehr regelmäßig, manche bleiben teilweise in ihren Stammklassen, da gehe es auch darum, Wissenslücken zu schließen. Man sei deswegen in engem Kontakt mit der Stammschule. »Wir machen ein spezielles Lerntraining«, so der Sonderpädagoge. Die Verzahnung mit den Stammklassen bleibe erhalten, wobei die Verantwortlichen hoffen, dass das Einstiegsalter herabgesetzt wird. »Je früher, desto besser«, ist die einhellige Meinung mit Blick auf Klasse fünf. Abweisen müssen habe man schon lange niemanden mehr.

Manchmal Türöffner

Manchmal sei man auch Türöffner, so Anemüller, denn oft könne man weitere Hilfen empfehlen.

Martha spricht offen über ihre Probleme. Sie möchte die Mittlere Reife machen, danach den Fachhochschulabschluss und kämpft gegen ihre Schulangst an. Eineinhalb Jahre hat sie deswegen gefehlt, schafft es inzwischen in die Übergangsgruppe und wird demnächst stundenweise den Unterricht an ihrer Stammschule besuchen. »Meine Eltern sind froh, dass ich wieder aus dem Haus gehe«, sagt sie, die sich komplett abgeschottet hatte.

Bann sofort gebrochen

Am ersten Tag in der Übergangsgruppe habe sie am Tischkicker spielen dürfen. Da sei der Bann sofort gebrochen gewesen. Sie habe die Anwesenheit langsam gesteigert, und die Rückkehr in ihre Stammschule stehe jetzt kurz bevor. »Am meisten hat mich meine Oma unterstützt. Wir haben viel miteinander geredet, und sie hat mich oft gefahren«, erinnert sie.

Die Familie von Marius hat sehr lange nicht gewusst, was mit dem Jungen los war. Das sei ein langer Prozess gewesen, erklärt sein Vater, während dessen der Sohn eine Sozialphobie entwickelt habe. »Die Übergangsgruppe war unser Rettungsanker«, sagt der 48-jährige. Psychologen, Jugendamt, Ärzte, alle waren erst mal ratlos. Ein regelrechter Spießrutenlauf sei das zeitweise gewesen, bis schließlich »alles aus Marius herauskullerte.«

Grund sei wohl Mobbing gewesen, man habe hinter seinem Rücken über ihn geredet, ihn zu Mutproben angestiftet und vieles mehr.

Von Klinik zu Klinik

Über ein Jahr ging es von Klinik zu Klinik, da auch körperliche Beschwerden eintraten. Ein mulmiges Gefühl habe man vor dem Schulstart nach den Sommerferien schon gehabt. Auch Marius ist in einer Abschlussklasse, da gehe der Druck gleich in der ersten Woche los. Es habe zwar am zweiten und dritten Tag ein Tief gegeben, seit dem sei alles gut.

Durch ein Attest des behandelnden Psychologen hat Marius noch einen kleinen Spielraum, was den Schulbesuch angeht. Er könnte pro Tag noch zwei Stunden in die Übergangsgruppe kommen. Das gibt ihm Rückhalt für den Notfall. »Wir sind optimistisch«, so der Vater, der mehrfach betont, dass das ja der Job der Eltern sei, für den Schulbesuch zu sorgen. Er empfiehlt anderen Eltern, ihr Kind gut zu beobachten. Ändert sich das Essverhalten? Zieht es sich zurück?

Es sei nicht einfach, diese Probleme selbst in den Griff zu bekommen, oft könne es zu spät sein. »Es ist spannend, wo die Reise hingeht«, sagt Marius' Vater abschließend hoffnungsvoll.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Übergangsgruppe Die Übergangsgruppe in Wertheim ist eine zeitlich begrenzte Hilfe für Schüler aller in Wertheim vertretenen Schularten ab der siebten Klasse. Das sind momentan zirka 1800 Kinder und Jugendliche. Das sonder- und sozialpädagogische Angebot von Schule und Jugendhilfe ist freiwillig. Ziele sind ein regulärer Schulbesuch und die Vermeidung von Schulversagen und Schulabbruch sowie die Erhöhung der Ausbildungsfähigkeit. Dabei werden die Rückkehr in die Stammklasse sowie die persönliche, schulische und soziale Stabilisierung angestrebt. Das Projekt wird vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg aus Mitteln der Europäischen Union jeweils für ein Kalenderjahr gefördert. Zusätzlich unterstützt wird es durch die Stadt Wertheim, das Jugendamt im Main-Tauber-Kreis, das Staatliche Schulamt Künzelsau und das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis. (pefs) Kontakt: Diakonisches Werk im Main-Tauber-Kreis, Übergangsgruppe Wertheim, Franziska Schindler, Tel. 0178 93 55 557 oder 09324 93550740