Durch niedrige Preise Minus bei Holzverkäufen erzielt

Eigenbetrieb Wald: Trockenheit und Stürme machen in der Großen Kreisstadt Wertheim einen höheren Einschlag als geplant nötig

Mit schwerem Gerät holen die Arbeiter des Wertheimer Eigenbetriebs Wald Fichtenstämme aus dem Wald. Im vergangenen Jahr mussten überplanmäßig vor allem Douglasien und Fichten eingesschlagen werden, weil sie von Insekten, Pilzen befallen waren, ihnen die Trockenheit oder Stürme zugesetzt hatten. Foto (Archiv): Gunter Fritsch

Das spiegele sich im Jahresabschluss wider, so Kunze. Der Eigenbetrieb Wald schloss das Jahr 2020 mit einem Minus von rund 49.200 Euro ab, das durch die Gewinne aus den Vorjahren ausgeglichen werden konnte.

Grund für die schlechten Zahlen seien vor allem die »drastisch gesunkenen Erlöse« aus dem Holzverkauf, erläuterte Kunze. Weil die Holzpreise durch ein Überangebot abstürzten, nahm der Eigenbetrieb im vergangenen Jahr rund 225 000 Euro weniger als geplant durch Holzverkäufe ein. Geplant waren Einnahmen in Höhe von knapp 673 000 Euro. Durch die vergangenen

Trockenjahre und Herbststürme seien die Preise für Fichten- und Kiefernholz weiter eingebrochen, begründete Kunze die Entwicklung auf dem Holzmarkt. Zu einem geringen Teil sei es im Wertheimer Forst allerdings gelungen, den Einschlag auf Eichen umzustellen und so höhere Holzpreise zu erzielen, erklärte der Eigenbetriebsleiter die Strategie.

Im Jahr 2020 wurden so insgesamt 8668 Festmeter eingeschlagen, vorgesehen waren allerdings lediglich 5744 Festmeter. Unplanmäßig gefällt werden mussten allein 1240 Festmeter Holz, das durch Stürme geschädigt war.

Der Befall von Bäumen durch Insekten und/oder Pilzen machte noch einmal rund 1060 Festmeter ungeplanten Einschlag nötig. Durch Dürre wurden 620 Festmeter so geschädigt, dass die Bäume ebenfalls gefällt werden mussten, heißt es im Bericht des Eigenbetriebs zum Jahresabschluss weiter. Für diese Arbeiten fielen auch höhere Personalkosten für Fremdfirmen an.

Dem kälteren Winter ist es zu verdanken, dass die Einnahmen des Eigenbetriebs Wald aus dem Holzhackschnitzelverkauf (plus 26 000 Euro) und dem Brennholzverkauf (plus 19 000 Euro) in 2020 anstiegen. Insgesamt wurden so knapp 77 500 Euro erlöst. »Gerettet haben das Betriebsergebnis«, so fasste Matthias Kunze zusammen, »letztlich Zuschüsse des Landes und des Bundes«, die in einer Höhe von insgesamt rund 170 000 Euro bewilligt wurden.

Wegen der niedrigen Preise am Holzmarkt erhielt der Forstbetrieb 500 Euro pro Hektar vom Bund, was zusammen 152 600 Euro ausmachte. Rund 17 400 Euro an Zuschüssen kamen vom Land Baden-Württemberg für die Neuaufforstung bestimmter Klima widerstandsfähiger Baumarten.

Frank Teicke, Leiter des Forstreviers Wertheim-West, bezifferte den Holzeinschlag, den der Eigenbetrieb Wald im vergangenen Jahr unplanmäßig vornehmen musste, auf rund 2900 Festmeter oder 34 Prozent des gesamten Einschlags.

2018 mussten bereits knapp 1060 Festmeter Schadholz im Wertheimer Wald gefällt werden, im Jahr 2019 waren es schon 2629 Festmeter. Für das laufende Jahr rechnet Teicke nicht mit solchen Zahlen, weil es erstmals seit drei Jahren kein Trockenjahr sei.

Trotz dieser Zahlen bezeichnete Teicke den Wertheimer Wald schon jetzt als »gut aufgestellt« für den Klimawandel.

So sei der Wald mit seinen rund 40 verschiedenen Baumarten widerstandsfähiger gegen Trockenheit oder Stürme als Waldgebiete in denen Monostrukturen vorherrschten.

Bei Neuanpflanzungen - allein 2020 wurden auf insgesamt 6,8 Hektar Laubholz- und Nadelholzbäume gepflanzt - setzt Teicke auch weiter auf eine große Vielfalt an Baumarten. So wurden etwa im vergangenen Jahr die Esskastanie, der Tulpenbaum oder die Elsbeere ebenso gepflanzt, wie die Eibe, Douglasie oder die Lärche.

