Wertheim spart: Von dunkleren Straßen bis Rathaus-Schließungen

Energiekrise

Ob das Wertheimer Hallenbad im Oktober öffnet steht noch nicht fest. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-09-10 --> Ob das Wertheimer Hallenbad im Oktober öffnet, steht noch nicht fest. Foto: Gunter Fritsch Die Raumtemperaturen in den Büros im Wertheimer Rathaus sind bereits auf 19 Grad Celsius abgesenkt. Derzeit prüft die Verwaltung, welche Energiespareffekte es geben könnte, wenn an Brückentagen oder von Weihnachten bis zum 1. Januar das Rathaus komplett geschlossen wäre. Foto: Gunter Fritsch Ob in den Tiefgaragen der Stadtentwicklungsgesellschaft bei einer Veränderung der Beleuchtung Energie gespart werden kann, wird derzeit überprüft. Foto: Gunter Fritsch

Dazu gehört etwa auch, dass in den Arbeitsräumen in öffentlichen Gebäuden die Lufttemperatur höchstens noch 19 Grad Celsius betragen darf. Zugleich beschloss der Gemeinderat am Montag, überall dort im Stadtgebiet, wo dies technisch und rechtlich möglich ist, die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Das städtische Hallenbad ist von den Einsparmaßnahmen allerdings nur eingeschränkt betroffen: Es wird am 11. Oktober eröffnen, wenn auch mit niedrigeren Wassertemperaturen.

Von Reduktion der Raumtemperatur auf 19 Grad Celsius ausgenommen sind städtische Schulen und Kindertagesstätten. Alle Trinkwassererwärmungsanlagen wie Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher sind in städtischen Verwaltungsgebäuden bereits abgestellt worden, hieß es am Montag im Gemeinderat Wertheim zu den kurzfristigen Maßnahmen. Städtische Gebäude werden bereits seit einiger Zeit nicht mehr bei Dunkelheit angestrahlt. Die Stadtentwicklungsgesellschaft überprüft derzeit, welche Energiesparmaßnahmen etwa in den Tiefgaragen, auf Parkplätzen und den öffentlichen Toilettenanlagen möglich sind, hieß es in der Gemeinderatssitzung.

Elf Arbeitspakete

Neben bereits ergriffenen kurzfristigen Maßnahmen hat die Stadtverwaltung insgesamt elf Arbeitspakete auf den Weg gebracht, die die weitere Reduktion des Gas- und Stromverbrauchs zum Ziel haben. Neben den technischen Überprüfungen von Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen städtischer Gebäude gehört dazu auch, das Einsparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung zu überprüfen. Vorgesehen ist, innerorts nicht benötigte Lampen ganz auszuschalten. LED-Leuchten sollen in ihrer Lichtstärke reduziert werden. Eine Maßnahme, die bereits in Höhefeld umgesetzt sei, in Sonderriet, Sachsenhausen, Dörlesberg, Nassig und Vockenrot folgen soll, hieß es aus der Bauverwaltung. Außerdem überprüfe die Stadtverwaltung derzeit, ob im kommenden Winter einzelne Gebäude oder Gebäudeteile komplett geschlossen werden könnten. Eventuell könnten auch Nutzungen zusammengelegt werden, um so den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Treffen würde das vor allem die Schulen und Vereine, wenn Schulsport in städtischen Hallen nur noch bis 16 Uhr, Vereinssport nur noch bis 21 Uhr möglich wäre. Was auch eine Optimierung der derzeitigen Belegungspläne notwendig machen würde, um Lücken in der Belegung zu vermeiden. Angedacht sind weiter: Keine Vereinsbelegung mehr an Wochenenden, konsequente Schließung der Hallen in den Ferien, Senkung der Temperaturen in Umkleide-, Wasch- und Duschräumen. Aber auch in den eigentlichen Sporthallen soll nur noch eine Durchschnittstemperatur von 17 Grad Celsius herrschen, bei »bewegungsintensiver Nutzung« sogar nur noch 15 Grad.

Klar ist bereits, dass das städtische Hallenbad am 11. Oktober, wenn auch mit reduzierter Wassertemperatur öffnen wird. Stadtwerke Geschäftsführer Thomas Beier erläuterte, dass eine Schließung des Bads Kosten von 250.000 bis 300.00 Euro verursachen könnte. Grund ist die Verflechtung der Bädergesellschaft mit der Stadtentwicklungsgesellschaft und den Stadtwerken unter dem Dach einer Holding. Schulden, die etwa in der Bädergesellschaft gemacht werden, werden von den Stadtwerken ausgeglichen. Das funktioniere allerdings nur, wenn das Bad weiter betrieben werde. Zudem versorge das Blockheizkraftwerk nicht nur das Hallenbad, sondern auch das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und die Sporthalle der Schule.

Energiesparwoche

Die Verwaltung prüft derzeit, inwieweit sie ihre Öffnungszeiten einschränken kann. Dazu gehören Überlegungen, wie die Schließung der Verwaltung an Brückentagen oder die Einführung einer Energiesparwoche. So könnten das Rathaus etwa von Weihnachten bis Neujahr wie auch die Kindertagesstätten und die Jugendeinrichtungen komplett geschlossen werden, die Öffnungszeiten des Bürgerservicezentrums um fünf Stunden wöchentlich ab dem 1. Oktober reduziert werden.

Treffen werden die Energiesparmaßnahmen auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt wie das Grafschaftsmuseum. Neben der Verringerung der Temperaturen in Ausstellungsräumen von 21 auf dann 18 Grad Celsius, sollen auch hier die Büros nur noch bis 19 Grad erwärmt werden. Das Kulturhaus wolle man aber weitgehend von den Energiesparmaßnahmen ausnehmen, verwies Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez darauf, dass nur so die Angebote von Musikschule, Volkshochschule und Bücherei aufrechterhalten werden könnten. Präsenzveranstaltungen verstärkt auf digitale Kurse umzustellen, sei bereits bei vielen Angeboten geschehen, bei manchen Kursen sei dies nicht möglich. Ein Wegfall der Gesundheitsangebote würde für die Volkshochschule »einen deutlichen finanziellen Ausfall« bedeuten, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Trotzdem ist allgemeine Absenkung der Heiztemperatur und die Reduzierung der Heizzeiten um fünf Stunden pro Woche angedacht.

Alle Fraktionen überzeugt



Für den Baubetriebshof überprüfen das städtische Gebäudemanagement zusammen mit den Stadtwerken, ob es eine Alternative zur bestehenden Gasheizung gibt. Neben einer verbesserten Dämmung des Gebäudes, werde derzeit für eine Holzhackschnitzelheizung geplant. Der Oberbürgermeister erinnerte daran, dass die Stadt bereits in der Vergangenheit zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht habe, um langfristig Energie einzusparen und auf regenerative Energieträger umzustellen. So werde die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgestellt, Photovoltaikanlagen werden auf städtischen Gebäuden installiert und 750.000 Euro seien für die energetische Sanierung städtischer Gebäude vorgesehen.

Im Gemeinderat war man von der Notwendigkeit der jetzt ergriffenen Maßnahmen in allen Fraktionen überzeugt. Axel Wältz (CDU) verwies darauf, dass die Sportvereine weiterhin geöffnete Sporthallen bräuchten, um nicht weitere Mitglieder oder Übungsleiter zu verlieren. Die Vereine hätten die Einbußen durch Corona noch nicht wieder aufgeholt. Marlise Teicke (Grüne) sagte, dass es keine Temperaturabsenkungen in den Kindertagesstätten und Grundschulen geben dürfe. Oberbürgermeister Herrera Torrez verwies darauf, dass Schulen und Kitas von den Temperaturabsenkungen ausgenommen seien.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Wie andere Kommunen sparen Schlagzeilen hat die Stadt Küsheim gemacht, weil sie bereits frühzeitig verkündete, ihr Hallenbad aus Kostengründen im Herbst und Winter zu schließen. Die Straßenbeleuchtung bleibt in der Brunnenstadt von Mitternacht bis fünf Uhr dunkel, die Weihnachtsbeleuchtung auf die Kernstadt konzentriert, die nächtliche Beleuchtung von Schloss und Rathaus ist bereits abgestellt. In den Sporthallen müssen 16 Grad Celsius reichen, die Festhalle wird bei maximal zwölf Grad temperiert. gufi