Dürre nimmt Vieh das Futter

Landwirtschaft: Weil es wegen Trockenheit an Gras und Klee mangelt, hat der Bioland-Hof Bund in Reichholzheim den Tierbestand reduziert

Wertheim 26.08.2022 - 12:24 Uhr 3 Min.

Die Reicholzheimer Bio-Landwirte Ralf und Lukas Bund haben schon auf die zunehmende Trockenheit reagiert und Vorsorge getroffen. Foto: Michael Geringhoff Derzeit noch ernähren rund 240 Hektar Land 100 Bio-Milchkühe und 200 Stück Vieh. Ist es trockener, so braucht es mehr Fläche.

Die Landwirte haben bereits aus den vorangegangenen Trockenjahren gelernt, Vorsorge getroffen und beispielsweise Extra-Silage angelegt. Dennoch ist der Tierbestand der Bunds aktuell reduziert, weil das ausgetrocknete Grünland das Vieh nicht mehr ernähren kann. Man spüre den Klimawandel, sagt Ralf Bund. Das Jahr 2003 habe noch als Ausnahmesommer gegolten, 2013 ebenfalls. Aber 2018, 2019 und 2020 fielen dann sehr trocken aus - und nun 2022 wieder ein heißer Sommer mit einer Dürre, wie es sie nach Einschätzung der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission seit 500 Jahren nicht gegeben hat.

Die Bunds machen sich Sorgen: Die "Ausnahmen" kämen mittlerweile in so hoher Frequenz, dass da eine klare und beunruhigende Tendenz zu sehen sei. "Seit Mai hatten wir keinen nennenswerten Niederschlag mehr und obendrein hohe Temperaturen", erklärt Lukas Bund. Die Sommer seien trockener, die Winter nasser, das werde zum Problem für die Landwirtschaft.

Schwierig ist es beispielsweise jetzt ganz aktuell, Zwischenfrucht zu sähen. Der Boden ist so ausgetrocknet, dass das Saatgut keine Grundlage findet. Auch das Grünland leidet. Für Milchkühe und Zuchttiere ist Grünfutter neben Kleegras die wichtigste Futtergrundlage. Der Biohof hat derzeit jeweils 50 Hektar Kleegras und Grünland. Ein einziger Weideschnitt war in diesem trockenen Jahr möglich. In feuchten Jahren können es drei ertragreiche Futterschnitte sein.

"In den letzten Julitagen haben wir die Grünfütterung einstellen müssen, weil nichts mehr da war", berichtet Lukas Bund. Der Betrieb habe nur rund 30 Prozent der Grünfutter-Menge gehabt, die er eigentlich brauche. Jetzt wird Silage zugefüttert. "Wir leben von der Substanz", meint Ralf Bund. Sein Sohn ergänzt: "Wir haben aus den Trockenjahren 2018 und 2019 gelernt. Vorsichtshalber habe man - als dies möglich war - einen Silagevorrat angelegt von dem man jetzt zehre.

Wenn das kommende Jahr wieder so trocken wird, funktioniert das nicht mehr. Dann fehlt Futter. "Wir haben jetzt 25 Hektar zupachten können", sagt Ralf Bund. Dort will die Familie neues Grünland für die Futtergewinnung anlegen. Notfalls sollen auch Getreideflächen zusätzlichem Grünland weichen. Normalerweise rechne man zur Futtergewinnung mit einem Flächenbedarf von knapp 1,5 Hektar je Kuh. Je trockener es werde, umso mehr Fläche brauche man, um die Tiere ernähren zu können.

Aber Fläche sei nicht unendlich zu vermehren, weiß Ralf Bund als erfahrener Bio-Landwirt. Der Aufwand wachse, die Kosten stiegen, es zeichne sich eine sehr schwierige Entwicklung ab. Bereits jetzt hat der Betrieb die Viehzahl von 240 auf deutlich unter 200 reduzieren müssen. Das wirkt sich negativ auf den Ertrag des Hofes aus. Dass die Kunden wegen steigender Lebensmittelpreise zudem weniger Bio-Produkte kauften, verschärfe die Lage noch einmal. Die Bioverbände verzeichneten derzeit ein Minus von rund 20 Prozent.

Für Bioware ließen sich derzeit beim Discounter kaum höhere Preise als für konventionelle Landwirtschaftsprodukte erzielen. Als Bioland-Hof leidet der Betrieb immerhin nicht unter den extrem hohen Düngerpreisen, aber die starkt gestiegenen Spritkosten schlagen richtig ins Kontor. Der Verzicht auf Spritzmittel wird mit mehr Schlepperstunden zur Bodenpflege erkauft. "Wir überlegen im Moment, ob wir den Jungviehbestand weiter senken sollen", sagt Ralf Bund. Die Kühe müssten auf jeden Fall bleiben, das Milchgeld sei eines der wichtigen finanziellen Standbeine des Hofes.

Die Strategien seien noch nicht klar, meint Lukas Bund. Sein Bruder Andreas ist im Moment auf einer ausgedehnten Weiterbildung zum Wassersparen. Da liege einer der Schlüssel für die Zukunft. "Wir sind ständig auf der Suche nach Neuem", sagt Lukas Bund. Hinter dem Haus erprobt die Landwirte-Familie gerade auf einem Hektar eine spezielle Melonensorte. "Eine besondere Züchtung aus einer alten Art. Die brauchen kaum Wasser", erklärt Lukas Bund.

Trockenresistenzen würden immer wichtiger, ebenso eine bessere und vielfältigere Fruchtfolge, zu der auch Hirse und Linsen gehören könnten, erklärt der Junior-Chef. Man müsse alles tun, um die Qualität des Bodens zu sichern und - wo es geht - auszubauen: "Der Boden ist unser größtes Kapital." Wandel in der Landwirtschaft sei einer der wichtigen Beiträge zum Klimaschutz, ergänzt sein Vater. Da sei noch längst nicht alles ausgeschöpft.

Ralf Bund bringt Agroforst ins Gespräch - das sind forstwirtschaftlich nutzbare Baumstreifen, die die Äcker durchziehen, empfindliche Pflanzen beschatten und die Winderosion mindern. "Außerdem kann man mit solchen Forstreifen das Grundwasser hochziehen", sagt er. Aber: Der Wandel müsse schneller gehen. "Wir haben das unterschätzt und hecheln hinterher", meint Ralf Bund. "Vielleicht lässt die Natur uns nicht die Zeit."

Michael Geringhoff

Hintergrund: Biohof Bund Der Reicholzheimer Biohof Bund ist seit dem Sommer 2020 Biolandbetrieb. Der Hof hat 240 Hektar, die gesamte Fläche liegt auf Reicholzheimer Gemarkung. 160 Hektar davon sind direkt am Hof angesiedelt, das bedeutet kurze Wege aufs Feld. 50 Hektar sind Grünland (Futter) weitere 50 Hektar sind Kleegras. Auch dieses Kleegras ist Futter, zudem aber Grundlage der biologischen Bodenbewirtschaftung. Vater Ralf Bund und die Söhne Andreas und Lukas betreiben Ackerbau, halten rund 100 Milchkühe und sind erfolgreiche Züchter. Normalerweise macht das noch einmal 250 weitere Tiere aus. Ge