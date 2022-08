Eine Drohne hilft dem DLRG Freudenberg bei der Suche nach Personen

Unterstützung bei Einsätzen möglich

Freudenberg 23.08.2022 - 12:37 Uhr 2 Min.

Mit Hilfe der neuen Drohne der DLRG Freudenberg wird die Personensuche zukünftig vereinfacht. DLRG-Drohnenpilot Andreas Fenz demonstriert die Möglichkeiten des Fluggeräts. Das Bild der Wärmebildkamera der Drohne der DLRG Freudenberg vereinfacht die Personensuche bei Tag und Nacht.

Ihre Vorteile sind unter anderem die schnelle Einsatzfähigkeit, die vereinfachte Suche durch das Wärmebild und die Übersicht über die Einsatzstelle. Drohnen als Einsatzhilfsmittel seien beim DLRG-Bundesverband schon seit zehn Jahren Thema, berichtete Andreas Wolz, zweiter Vorsitzender der DLRG Freudenberg, im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Die DLRG-Gruppe Königshofen habe eine solche Drohne bereits im Einsatz und habe sie den Freudenbergern demonstriert. Dabei habe man festgestellt, dass die Drohne einen deutlichen Mehrwert bei verschiedenen Einsatzsituationen bietet. Ende 2020 wurde die Idee, eine eigene Drohne anzuschaffen, im Vorstand besprochen. »Alle haben zugestimmt«, berichtet Wolz.

Man habe dann einen Förderantrag für die Anschaffung beim Programm »ZukunftsMut« der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gestellt. »Wir bekamen damals aber keine Zusage, da das Programm überzeichnet war«, sagt Wolz. Im Herbst 2021 bewarb sich die DLRG erneut für das Programm und bekam eine Förderzusage über 4500 Euro. Weitere 1500 Euro für Drohne und Zubehör finanzierte die Freudenberger Rettergruppe aus Vereinsmitteln.

Angeschafft wurde eine DJI Mavic II Enterprise Advance. Diese verfügt serienmäßig über optische Sensoren (Kamera) und Wärmebildkamera. Ihr Startgewicht liegt bei 909 Gramm ohne Zubehör. »Wir haben ein Kollisionswarnlicht mitgekauft, da bei Suchaktionen auch Hubschrauber mit im Einsatz sein können«, so Wolz zum Zubehör. Zudem wurde ein Lautsprecher angeschafft.

Damit kann man dem Gesuchten direkt von der Drohne aus etwas mitteilen. Dies passiere über Funk von der Fernbedienung aus. Außerdem erwarb man einen Suchscheinwerfer für die Drohne. Dieser könne aus 20 Metern Höhe einen ganzen Raum ausleuchten, machte Wolz die Dimension des Lichtkegels der LED-Lampen deutlich. »Vor dem Einsatz muss man entscheiden, welches der Zubehörteile angebracht wird, da immer nur eines gleichzeitig installiert sein kann.«

Der Drohnenpilot steuert das Flugobjekt über das Display in der Fernbedingung. Zusätzlich wird diese an einen 22-Zoll-Monitor im DLRG-Fahrzeug angeschlossen. Dort übernimmt ein zusätzlicher Beobachter die Bildauswertung.

Im Einsatzfall nutze man hauptsächlich die Wärmebildkamera, da damit auch die Wärmesignatur verdeckter Personen erkannt werden könne. Je nach Umgebung und Außentemperatur erkenne man diese Wärmesignaturen bei einer Flughöhe von bis zu 50 Metern über Grund. Je nach Nutzung und Windbedingungen reiche ein Akku für bis zu 20 bis 25 Minuten Flugzeit. Man verfüge jedoch über mehrere Reserveakkus und ein Schnellladegerät. Die Akkus könnten schnell ausgewechselt werden und die Drohne wieder starten.

Beklebt haben die DLRG-Aktiven die Drohne in Vereinsoptik. Damit kann sie bei Übungen und Einsätzen sofort als Gerät der Rettungsorganisation erkannt werden. Die Drohnenpiloten der DLRG müssen eine umfangreiche Ausbildung durchlaufen. Grundlage ist eine Online-Ausbildung mit Prüfung für den Drohnenführerschein beim Luftfahrtbundesamt. Es folgt die Ausbildung zum BOS-Drohnenpiloten (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Dieser erlaubt auch das Fliegen außerhalb der Sichtweite über das Videobild der Drohne.

Die Ausbildung und Prüfung dazu erfolgt in Kooperation mit der DLRG Königshofen. Sie besteht aus einem Theoriewochenende und den Übungen in der Ortsgruppe. Am Ende stehen eine theoretische Prüfung sowie eine praktische Prüfung in unbekanntem Gelände. Aktuell verfügt die DLRG Wertheim über zwei fertig ausgebildete BOS-Drohnenpiloten, zwei sind in Ausbildung und vier weitere für den Kurs angemeldet.

Bei mehren Übungen trainierte die DLRG bisher unterschiedliche Einsatzszenarien. Dabei war die Drohne in Übungen zur Personensuche eingebunden. »Dadurch können sich auch die Einsatzleiter in die Einsatzmöglichkeiten des Geräts einarbeiten«, erklärt Wolz. Geübt wurde am Main und am Badesee auch bei Nacht. Reale Einsätze gab es noch nicht.

Birger-Daniel Grein