Drogenvertrieb mit Wertheimer Adressanten

Amtsgericht Wertheim: In Hagen mit Bitcoins bezahlt

Wertheim 21.04.2022 - 13:32 Uhr < 1 Min.

So teutonisch deutsch und akkurat wie der Name des aufgeflogenen Drogenrings es annehmen lässt, war dann auch die Buchhaltung des Unternehmens, die in den Versandlisten einen 47-jährigen Wertheimer führte.

Unter anderem tauchte der mit dem Ankauf einer strammen Menge von 60 Gramm Amphetamin auf. Bei der Hausdurchsuchung in der Wertheimer Wohnung des Mannes fanden sich aber nur kleine Mengen von Ecstasy, Marihuana und Kokain. Der 47-Jährige hat überhaupt keine Anstalten gemacht, etwas zu verschleiern, hat der Polizei von sich aus die Drogen gezeigt, ihr auch sofortigen Zugriff auf Handy und Computer gewährt.

Der Mann ist MS-krank, offenkundig arbeitsunfähig und erwartet seine Frührente. Die Drogen, die er über Bekannte kaufe, teils auch in Aschaffenburg und Frankfurt besorge, nutze er, um die Wirkung schwerer MS-bedingter Schmerzschübe zu lindern. Den Großeinkauf von 60 Gramm bestritt er, räumte jedoch ein, teils erhebliche krankheitsbedingte Konzentrations- und Erinnerungsdefizite zu haben.

Der Mann hat keine Vorstrafen, die Staatsanwaltschaft forderte eine zusammengefasst und zur Bewährung ausgesetzte neunmonatige Haftstrafe, Drogenscreenings und eine Geldauflage von 1000 Euro.

Die Richterin Ursula Hammer blieb noch unter dieser Forderung. Sie verhängte eine siebenmonatige auf drei Jahre ausgesetzte Bewährungsstrafe und verpflichtete den Mann, sich unangekündigten Drogenscreenings auszusetzen.

Auf eine Geldauflage verzichtete sie ausdrücklich und legte dem Mann nahe, sich nach einer legalen Schmerztherapie umzuschauen - was aber offenbar bereits geschehen war.

