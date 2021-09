Dritter Anlauf für die Johannes-Passion

Chor der Stiftskirche probt schon fleißig

Der Kirchenmusikdirektor Carsten Klomp ist Interimsdirigent des Stiftchors. Das ist neu: Man kommt sich wieder nähern. Erstmals seit fast zwei Jahren probte der Stiftschor unter 2G-Bedingungen. Ziel ist die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach.

Im Raum steht nämlich die Frage: Katharina Wulzinger, Carsten Klomp und dann? Wer macht künftig die Musik an der Stiftskirche, findet sich überhaupt ein Nachfolger und wann wird das sein? Die Antwort lautet: Alles womöglich viel schneller als gedacht.

Am vergangenen Montag war der Bewerbungsschluss um die Kirchenmusiker-Stelle, und die Auswahl ist gigantisch. Hat man üblicher Weise vielleicht eine Handvoll Interessenten, so sind es dieses Mal gleich 16 Bewerber, die sich um die A-Stelle in Wertheim bewerben, berichtete der Interimsdirigent Carsten Klomp. »Man merkt, der Markt wird kleiner«, analysierte er. Anteil könne auch haben, dass das vergangene Weihnachtsoratorium medial in Wort und Bild sehr gut aufgearbeitet gewesen sei. Die Bewerber konnten sich vorab schon ein recht gutes Bild von den räumlichen Gegebenheiten und auch vom Chor unter seiner vormaligen Dirigentin machen, sagte er.

Die Auswahl könne jetzt womöglich überraschend schnell gehen, der Wechsel nahtlos bleiben. »Da bewerben sich Berufsanfänger und auch erfahrene Leute - Es wird auf jeden Fall jemand da sein«, versprach Klomp. Er und der Chor der Stiftskirche haben derweil noch ein ziemlich komplexes Nahziel vor sich. Es geht um die Aufführung der coronabedingt bereits zweimal verschobenen Johannes-Passion. 2020 war es nichts geworden, 2021 auch nicht, jetzt peilen die Sänger den April 2022 an.

Am Pult gut aufgestellt

Vorn am Pult ist man dafür interimsmäßig gut aufgestellt, denn Klomp ist nicht nur Kirchenmusiker mit Orgelprofessur in Heidelberg, er war auch 17 Jahre lang Landeskantor in Freiburg und Leiter des Hauses der Kirchenmusik. Und auch der Chor, der hat ganz eigene Qualitäten, die nicht zuletzt Katharina Wulzinger aufgebaut hat. Die Corona-Zwangspause seit dem März 2020 hat dem Chor natürlich nicht gut getan, erinnert Klomp. Intonation, das Miteinandersingen überhaupt ?, Katharina Wulzinger habe da in der Krise versucht aufzufangen, was irgendmöglich gewesen sei, sogar via Zoom-Konferenz hatte sie singen lassen. Aber man merke es natürlich eben doch, berichtet Klomp jetzt am Mittwoch in der ersten öffentlichen Probe des auf Wachstum bedachten Stiftschors. »Es ist eine echte Herausforderung, aber so ist die Situation nun einmal, und wir müssen das Beste daraus machen.«

Unter 2G-Bedingungen

Das gilt nicht nur dafür, die Sänger musikalisch wieder zur einstigen Einheit zusammenzuführen, sondern auch für die Probenbedingungen unter Coronaregeln. Chorgesang unter 3-G zu proben, dass sei »katastrophal«, sagt Klomp. Deswegen haben er und der Chor die Entscheidung getroffen, ab der kommenden Woche wieder im Stiftshof und ausschließlich unter 2-G-Bedingungen zu proben. Anders als nah beisammen ließen sich die vielen Details der Johannes-Passion nicht herausarbeiten.

Für Ungeimpfte sei das natürlich bedauerlich, aber die Situation erfordere es. Offensichtlich sind ehedem, zumindest alle derzeitigen Chormitglieder, geimpft oder genesen, so hatten es am Mittwoch die Stimmführer des Chors in einer schnellen Vorabumfrage festgestellt. Dann ging es einfach los. Körper lockern und anschließend straffen, Stimme lockern und straffen und dann ganz regulär summsumm summen statt, wie zuletzt viel zu oft, Zoom-Zoom machen.

