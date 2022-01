Dreimal pro Woche Selbsttest: Mehr Sicherheit für Kinder und Kita-Personal in Wertheim

Testpflicht: Seit einer Woche gilt müssen Kinder, die die Kita besuchen, einen Negativnachweis liefern

Mutter und Kind warten daheim auf das Ergebnis von einem Corona-Selbsttest, bevor das Kind in die Kindertagesstätte gebracht wird. Auch in Baden-Württemberg gilt seit einer Woche eine Testpflicht für Kita-Kinder.

Ein straffer Zeitplan für die Einführung der Testpflicht zeichnete sich bereits am 17. Dezember auch in Wertheim ab. An diesem Tag gab es erste Informationen über die Eckpunkte der neuen Testpflicht, wie Angela Steffan, Pressesprecherin der Stadt Wertheim, mitteilt. Ein Kraftakt sei das für das Referat Bildung und Familie gewesen, das die Versorgung aller 23 Kitas mit rund 1040 Kindern, unabhängig vom jeweiligen Träger (Kirchen, Kommune, Vereine), in Wertheim übernommen habe.

"Lolli" folgt auf "Nasebohr"-Test

9000 Tests mussten umgehend für den Rest-Januar beschafft werden, damit sie gleich nach Ferienende an die Eltern ausgeteilt werden konnten. Für die Familien sind die Tests kostenlos, die Stadt Wertheim ist in Vorleistung getreten. Das Land hat zugesagt, die Kosten zu erstatten. Neu beschafft werden die angenehmeren sogenannten "Lolli-Tests", die alten "Nasenbohrtest" werden bei den größeren Kindern noch aufgebraucht.

Die Eltern führen die Tests zuhause durch und legen eine entsprechende Bestätigung vor, wenn sie die Kinder bringen. "Wir starten erstmal so und sammeln Erfahrungen", erklärt Referatsleiter Uwe Schlör-Kempf. Die erste Woche gelte als Übergangsphase, "damit sich alles einspielen kann". Es sei organisatorisch sehr schwierig, alle Kinder innerhalb der Einrichtung zu testen. Man setze Vertrauen in die Eltern und sei zuversichtlich, dass verantwortungsvoll mit den Tests umgegangen werde.

Eltern sehen mehr Sicherheit

Und was sagen die Eltern zum Pflichttest? Sehr gut findet das eine Mutter, die ein Grundschul- und ein Kita-Kind hat. Der Pflichttest böte mehr Sicherheit für die Familien und für die Erzieherinnen. "Ich bin froh, dass jetzt beide Kinder morgens zuhause getestet werden können. Wir bescheinigen die Tests, und dann geht es in die jeweilige Einrichtung." Nach Vorlage der unterschriebenen Datenschutzerklärung habe man die Testkits mitnehmen können.

Die Informationen habe man schon in den Ferien bekommen. Für die Grundschule sei die Liste, die montags, mittwochs und freitags hin und her wandert okay, für die Kita sei jeweils ein postkartengroßer Zettel pro Test sinnvoller. Das habe sich schon eingespielt und sei kein großer Aufwand. Sie könne sich auch vorstellen, dass das Testen in der häuslichen Umgebung ängstlichen Kindern leichter falle.

Viele Tests schon vorher

Bianca Mai, Leiterin der Evangelischen Kita Sonderriet, nennt die Stadt Wertheim Vorreiterin in Sachen Tests. Der Schutz auch für die Belegschaft ist ihr wichtig. Die Erzieherinnen testen sich seit langem täglich. 80 bis 90 Prozent der Kita-Kinder und 60 bis 70 Prozent der Krippenkinder seien bisher schon freiwillig getestet worden. "Wir hatten noch keinen positiven Fall", teilt Mai mit. Fast alle Kinder könnten inzwischen selbst das Teststäbchen einsetzen. Das sei "wie Zähneputzen".

Dass nun in den Familien getestet würde, findet die Leiterin gut. "Das Testen aller Kinder würde viel Zeit vor Ort rauben", findet sie. Die gehe den Kindern verloren. Am ersten Tag nach den Ferien sei alles wie am Schnürchen gelaufen. Die Stadt habe alles gut organisiert, man habe die Pakete mit den Tests auf dem Reinhardhof abholen können - und gleich Montag an die Familien weitergegeben. Auch Vordrucke für die Bescheinigungen habe man bekommen und an die Eltern weitergeleitet. Mittwoch hätten dann die Eltern die Bescheinigungen ordnungsgemäß abgegeben.

"Ich begrüße die Testpflicht sehr", so Sabine Röhrig, Geschäftsführerin der evangelischen Kindertagesstätten Odenwald-Tauber in Buchen. Das Infektionsgeschehen sei nach wie vor unberechenbar. "Wir haben eine Fürsorgepflicht für Kinder und Mitarbeitende", betont sie. Die Umsetzung habe in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim gut geklappt. Namentlich Uwe Schlör-Kempf und Monika Braun dankt sie für die Unterstützung. "Wir stimmen uns gut ab, damit alles verlässlich ist", bestätigt Röhrig. Die Fachkräfte vor Ort leisteten viel und gingen mit der Situation gut um. "Ich hoffe, dass die Maßnahmen dazu beitragen, die Pandemie zu besiegen", so die Geschäftsführerin. Damit ist sie wahrlich nicht alleine.

Petra Folger-Schwab