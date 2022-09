Knaller bei Bürgermeisterwahl Freudenberg: Zwei lokale Bewerber und ein Dauerkandidat

Henning, Gallas, Speitelsbach

Freudenberg 07.09.2022 - 13:55 Uhr 2 Min.

Gleich drei Kandidaten wollen im Oktober als Bürgermeister von Freudenberg ins Rathaus einziehen. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Bewerbungsfrist endete am Montagabend. Laut Lars Kaller, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, seien die Unterlagen aller drei Bewerber in der Form korrekt und fristgerecht eingegangen. Alle drei sind für die Wahl am Sonntag, 2. Oktober, zugelassen.

Der 47-jährige Amtsinhaber Roger Henning stammt ursprünglich aus dem hessischen Heusenstamm. Nach seiner mittleren Reife 1993 begann er eine Laufbahn bei der hessischen Polizei. 2004 schloss er ein Studium als Diplom-Verwaltungswirt erfolgreich ab. Anschließend wechselte er in den gehobenen Polizeidienst, wurde Beamter der Kriminalpolizei in Offenbach.

Seit 2014 ist er Bürgermeister von Freudenberg am Main und lebt auch dort. Er ist verheiratet und lebt in Trennung von seiner Frau. Sie haben zwei minderjährige Kinder.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus im Februar dieses Jahres hatte er bereits erklärt, wieder kandidieren zu wollen. »Ich habe das Gefühl, dass ich noch genug Kraft, Energie und Ideen habe, weiter die Stadtentwicklung und die Ortsentwicklung voranzubringen«, erklärte er im damaligen Interview.

Wahl am 2. Oktober

Zweiter lokaler Bewerber ist Matthias Gallas. Er lebt in Freudenberg, ist 59 Jahre alt, verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Er absolvierte bei der Stadt Freudenberg eine Ausbildung zum Forstwirt, die er 1993 abschloss, und er arbeitete in diesem Beruf bei der Stadt Freudenberg. 1995 bis 1998 folgte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Freudenberg. Von 1998 bis 2015 war er Verwaltungsfachangestellter bei der Stadtverwaltung Miltenberg und von 2015 bis März 2021 Fachbereichsleiter Bau- und Ordnungswesen bei der Stadtverwaltung Freudenberg.

Treten beide zur Bürgermeisterwahl am 2. Oktober 2022 in Freudenberg an: Amtsinhaber Roger Henning (links) und Matthias Gallas. Der dritte Kandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreishat bereits an rund 100 Bürgermeisterwahlen teilgenommen und ist jedesmal gescheitert. Ein Foto von sich hat er unserer Redaktion bis dato nicht zukommen lassen.

Gallas ist seit 2013 Elternbeiratsvorsitzender der städtischen Musikschule Freudenberg und seit 2020 Vorsitzender des Burgschauspielverein Freudenberg. Zu seinen Beweggründen für die Kandidatur um das Bürgermeisteramt erklärte er: »Bürgermeister war schon immer mal ein Traumjob von mir.« Außerdem hätten ihm viele Freudenberger vorgeschlagen zu kandidieren.

Dritter Bewerber ist Samuel Speitelsbach aus Ravenstein-Hüngheim im Neckar-Odenwald-Kreis. Dieser ist als Dauerkandidat bekannt. Laut verschiedener Medienberichte hat er seit 2019 bei bisher über hundert Bürgermeisterwahlen kandidiert. Über Leben und Ziele des Kandidaten ist bisher kaum etwas bekannt. Eine Internetrecherche führt zu zahlreichen Medienberichten über die Ansichten des Kandidaten. Speitelsbach war bei bisherigen Wahlen häufig durch skurrile Äußerungen aufgefallen.

In seiner Sitzung am Montag wird der Gemeinderat entscheiden, ob und in welcher Art es eine offizielle Vorstellungsveranstaltung für die Kandidaten geben wird. Neben einer zentralen Veranstaltung für die Gesamtstadt sind dabei auch mehrere Termine in Kernstadt und Ortsteilen möglich.

Die Wahl zum Bürgermeister von Freudenberg wird am Sonntag, 2. Oktober, sein. Der Termin für eine etwaige Neuwahl zur Bürgermeisterwahl wurde vom Gemeinderat auf Sonntag, 23. Oktober, festgelegt.

BIRGER-DANIEL GREIN