Drei Bewerber im Rennen um den Rathausstuhl

»Der Mensch steht im Mittelpunkt«

Freudenberg-Rauenberg. Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning (47) hat noch nicht Alles erreicht, was er sich in seiner ersten Amtszeit vorgenommen hat. Deshalb, so der Amtsinhaber bei der ersten von zwei Vorstellungsrunden zur Wahl am 2. Oktober, will er in den kommenden acht Jahren die Stadt mit ihren Ortsteilen so weiterentwickeln, dass die Lebensqualität der Menschen sich verbessert. Bei Hennings Programm für eine zweite Amtszeit lautet das Motto: »Der Mensch steht im Mittelpunkt.«

Zentrales Anliegen ist ihm dabei, das jüngst an einen Invetor verkaufte Grundstück in Freudenberg, auf dem noch das Werk I von Rauch steht, so zu entwickeln, dass dort barrierefreier Wohnraum für Senioren ebenso entstehen kann, wie Geschosswohnungsbau für junge Menschen oder für Fachkräfte, die in Freudenberg ein Zuhause finden wollen. »Es fehlt in der gesamten Region zwischen Miltenberg und Wohnraum an Mietwohnraum«, sieht Henning dafür großen Bedarf.

Auch wenn Freudenberg mit seinen Ortsteilen »eine finanzschwache Kommune« sei, gelte es in die Infrastruktur zu investieren, weil in vielen Bereichen ein Sanierungsstau vorliege. Beispielhaft nannte Henning den Freudenberger Kindergarten, dessen altes, Hochwasser geschädigte Gebäude für einen Millionenbetrag saniert werden müsse. Henning setzt sich stattdessen für den Neubau eines neuen Kindergartens auf den frei werdenden Flächen des ehemaligen Rauch-Geländes ein.

Zugleich will Henning aber immer auch die Ortsteile im Blick behalten. Hier gelte es ebenfalls Wohnraum zu schaffen. Das Dorfladenprojekt Boxtal nannte er als herausragendes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Solche Initiativen wünscht er sich auch für die Zukunft, um die Infrastruktur auch in den Ortschaften zu stärken. Nachdem die Feuerwehr Freudenberg »zukunftsfähig« aufgestellt worden sei, will er jetzt gemeinsam mit allen Ortsteilfeuerwehren Lösungen für die Stadtteile erarbeiten. gufi