Deutschlands größte Fantasy-Show: Drachen und Orks faszinieren in Mergentheim

Skurrile Gestalten und Gefährte im Schlosspark

Bad Mergentheim 21.08.2022 - 10:38 Uhr 3 Min.

Wilder Fantasy-Mix: Bei Annotopia in Bad Mergentheim herrschte Mad-Max-Endzeitstimmung. Davon ließen sich die aus Herr der Ringe bekannten Orks aber nicht schrecken. Drachenstarker Auftritt beim Fantasy-Spektakel Annotopia in Bad Mergentheim. Auch ein kleiner Regenschauer konnte der Geschichte vom schlüpfenden Drachenbaby nichts anhaben.

An den beiden Eingängen bildeten sich lange Schlangen, das Verkehrschaos aufgrund von Parkplatzsuchenden wie im vergangenen Jahr blieb allerdings aus. Die Verantwortlichen und die Stadt Bad Mergentheim hatten ausreichend Parkplätze ausgewiesen, viele Besucherinnen und Besucher waren mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen.

Auf dem Festivalgelände selbst verteilten sich die Menschen sehr gut. Die weitläufige Anlage war ideal für die Veranstaltung. Unter den Augen von Julius Caesar, Piratenlegende Captain Blackbeard und zahlreichen Fantasiefiguren flanierten die Gäste an den verschiedenen Stationen vorbei oder nahmen sogar aktiv teil. So luden beispielsweise die Menschen aus dem Mittelalter immer wieder Gäste ein, an ihrer Tafel Platz zu nehmen. Das gefiel den Piraten auf der anderen Wegseite überhaupt nicht. Schnell entwickelte sich ein verbales, nicht ganz ernst gemeintes Kampfgeschehen, das dem Publikum äußerst gut gefiel.

Den Besuchern wurde viel Schauspielerei auf dem Festivalgelände geboten, aber es gab auch ruhige Ecken, wo man sich ein paar Minuten sammeln konnte. Etwa bei der Wahrsagerin Rabia von Ravenstein, deren Blick in die Zukunft manches Detail zutage brachte. Das Publikum war sehr gemischt, praktisch jede Altersklasse war vertreten.

Dabei gab es auch gruselige Erlebnisse, wie die Begegnung mit den Orks. Die Fantasiefiguren aus der Romanreihe "Herr der Ringe" waren so lebensecht zurecht gemacht, dass es einem eiskalt den Rücken herunterlief. Zum Glück hatten die Römer in der Nähe ihre Zelte aufgeschlagen. Königin Kleopatra, selbstverständlich Caesars Frau, und die Elben konnten die Gruselgestalten aber besänftigen.

Den meisten Platz auf dem Festivalgelände nahm das Dorf der Apokalypse ein, wo Endzeitstimmung herrschte. Viele Besucher fühlten sich an die Mad-Max-Filme erinnert, wenn die Akteure mit ihren knatternden Motorrädern herumfuhren oder für die Zuschauer posierten. Hier war eigentlich immer was los, ebenso wie auf der Hauptbühne im Schlossbereich. Verschiedene Musikgruppen wie das Indianerduo White Eagle, die Rocker von Aerbe und das mongolische Trio Egschiglen unterhielten das Publikum ebenso wie der Jongleur Kelvin Kalvus. Seine rollenden Kugeln begeisterten Kinder und Erwachsene.

Spannend und lehrreich war die "Rekrutierung" von Nachwuchskräften für das römische Heer. Julius Caesar persönlich übernahm die Moderation und erläuterte den neuen Rekruten und dem Publikum, warum das römische Heer so erfolgreich kämpfen konnte. Die kurze Ausbildung dauerte etwa eine Stunde, dann waren die Rekruten fähig in "Schildkrötenformation" jeden möglichen Gegner anzugreifen.

Weiterer Anziehungspunkt war das Dinosauerier-Zelt mit gleich drei Figuren aus einer Welt vor unserer Zeit. Die beweglichen Tiere wurden von einem Menschen gesteuert, aber so lebensecht, dass man meinte, sie seien lebendig. Ausgiebig ließen sich die Dinos von den Menschen streicheln, zeigten aber auch schon mal die Zähne, wenn ihnen jemand zu nahe kam. Näher kommen sollte das Publikum bei der Akrobatikshow der Gruppe Leobanda. Die beiden Schwestern zeigten am Trapez und am Boden alle Arten von Akrobatik mit fantasievollen Drehungen und Verrenkungen.

An jeder Ecke lauerte eine neue Überraschung auf die Besucher: Viele waren selbst verkleidet gekommen und erregten so die Aufmerksamkeit der anderen: Schottische Lords und Südstaaten-Damen flanierten auf den Wegen ebenso wie Elben oder Zeitreisende. Am Samstagabend wurde noch eine hervorragende Lasershow geboten, so dass es nach drei Tagen Annotopia in Bad Mergentheim die Bitte nach einer Wiederholung im nächsten Jahr laut wurde: Das versprachen das Team um Dominik Klima und die Schlossverwaltung. Geplant ist die Veranstaltung vom 22. bis zum 23. August 2023.

Matthias Ernst

Hintergrund: Teilnehmende Gruppen Etwa 500 Mitwirkende aus halb Europa haben an der Annotopia in Bad Mergentheim teilgenommen. Darunter war die Steam Show aus Minsk (Belarus) mit Drachen, Akrobatik, Lightshow und Stelzen. Atomic Circus aus Deutschland gab sich als erster und einziger postapokalyptischer Zirkus die Ehre. RaptoRex hatte freilaufende Dinosaurier dabei. Caesar und seine römische Legion kamen standesgemäß aus Italien und boten auch Legionärsausbildung für Nachwuchskräfte an, um die germanischen Barbaren zu zivilisieren. Die Wasteland Warriors bestehen aus leidenschaftlichen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt, die die Postapokalypse zum Leben erweckten. Egschiglen aus der Mongolei boten Musik aus dem fernen Osten, die deutsche Band Aerbe pulsierenden Unplugged-Rock. Bei Dampfbad gab es wohlig warmen Bade-Genuss in orientalischer Atmosphäre. Die RadiYokels" kommen zwar aus Deutschland, spielen aber Scheunenmusik mit Anklängen von Irland bis Tennessee. Loooop - Luft-Akrobatik zeigte Künste in schwindelnder Höhe von Anna-Jorinde. Das Abacus Theater aus den Niederlanden wartete mit spektakulären Fahrzeugen und passenden Maschinisten auf, dessen Reiseziel ein ungewisses Abenteuer ist. Außerdem gab es Kontaktjonglage mit Kelvin Kalvus, die White Eagles, das niederländische Straßentheater El Capstock, ein Endzeit-Camp, Streetbirds, das Theater Federgeist, die Halunkenecke, das Duo Pessulantus mit seiner mittelalterlichen Kinderunterhaltung, Drachen, Indianer und Eulen. (mae)