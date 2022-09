Die Über­ra­schung ist der Bür­ger­in­i­tia­ti­ve »Dor­f­la­den Box­tal« sicht­lich ge­lun­gen. Der künf­ti­ge Stand­ort des Dor­f­la­dens soll in der Orts­mit­te vor dem Spiel­platz ent­ste­hen. Am Sonn­tag konn­ten sich zahl­rei­che Gäs­te beim »Dor­f­la­den­tag« in Box­tal über die Er­geb­nis­se ih­rer bis­he­ri­gen Ar­beit in­for­mie­ren.